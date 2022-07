Poměrně slušný komfort nabízí venkovní areál strakonického bazénu na Křemelce. Oproti loňsku ale došlo ke změně ve vstupném. „Zdražili jsme o deset korun,“ řekl pokladní Michaela Boučková. Další změna nastala u věku dětí, které mají vstup zdarma. „Loni to byly děti do tří let věku, letos do svou,“ pokračovala.

V červnu a září je například rodinné vstupné dva dospělí a dvě děti 200 korun na den. V červenci a srpnu to bude 260 korun. Přehled cen včetně slev je k dispozici na pokladně areálu. Důvodem zdražování jsou vyšší ceny energií. „Nikdo to ale zatím moc neřeší. Deset korun není zas tak moc,“ myslí si pokladní.

Ve všední den nebylo v areálu moc lidí. Odpoledne jsme zastihli skupinku dětí ve věku kolem 11 let. „Ani jsme si nevšimli, že je to dražší. Mamka mi dala 200 korun ještě na nějakou limonádu a brambůrky. Asi to ani neutratím, a když tak mi kamarádi půjčí,“ svěřila se jedna z dívek. Podle této skupinky je v areálu nejlepší bazének s trakcemi a tobogan. Dospělí dávají přednost velké ploše k odpočinku.

VIDEO: Most u Jinína je průjezdný kyvadlově. Dopravu komplikuje rekonstrukce

Hosty u stánku s občerstvením byli manželé ze Sušice. „Máme nový plavečák i s letním areálem, ale tam se nesmí kouřit. tak jezdíme někdy sem k vám. Nekoupeme se, jen odpočíváme. Možná, že by měl mít stánek větší sortiment jídel, ale zas tak špatné to není,“ řekl muž ze Sušice.

Provozovatel stánku Michal Polata slibuje, že nabídka bude mnohem větší. „Zatím je začátek, ale o prázdninách bude víc jídel a také mražených výrobků,“ uvedl. Také on bude muset přikročit k určitému zdražování.

Oblíbenost areálu potvrdila návštěvnost třetí červnový víkend, kdy panovaly tropické teploty. V sobotu 18. června přišlo 1173 osob, v neděli 19. června dokonce 1777 osob.

Vodňany

Už loni udělali v tomto směru obrovský krok ve Vodňanech. Letos byla na koupališti Škorna zahájena sezona 4. června. „Vodňanským se tady moc líbí. Je tady občerstvení, atrakce a když by byla trochu zima, je možné bazén vyhřát na 25 stupňů Celsia,“ říká externí spolupracovnice Strakonického deníku Lucie Hasilová. V sezoně je koupaliště otevřeno od od 9 do 20 hodin, v pondělí až od 12 hodin. Za vstup do bazénu návštěvníci zaplatí 50 korun od 9 do 13 hodin a od 13 do 20 80 korun den, rodinu pak den koupání vyjde na 250 korun. Ceny jsou stejné jako loni.

K občerstvení slouží kavárna, kde se pohodlně najíte i napijete.

Koupaliště prošlo zatěžkávací zkouškou v sobotu 18. června, kdy muselo být koupaliště kvůli naplněné kapacitě 550 lidé na nějakou dobu uzavřeno uzavřeno. „Roky volali lidé po čistém koupališti, ale nikdo je nevyslyšel. nakonec zde byla jen louže plná zápachu a nepořádku, řekl jeden z místních obyvatel.

Ničivá povodeň se před 20 lety prohnala i Strakonicemi. Voda byla až na náměstí

Blatná

Provoz rekreačního areálu v Blatné byl zahájen 1. června 2013. Na místě bývalého bytového družstva vznikl krásný areál s venkovním bazénem, dětským brouzdalištěm, skluzavkami do vody, s dětským hřištěm a s občerstvením.

V červnu a srpnu je zde otevřeno v pondělí od 12 do 20 hodin, po zbytek týdne od 9 do 20 hodin. V září v pondělí od 12 do 18 a přes týden od 10 do 18 hodin. „Ceník jsme neměnili od roku 2019. Rodinné vstupné pro rodiče se dvěma až třemi dětmi je 250 korun na den,“ řekl za provozovatele Lenka Sýbková. Dospělý člověk za den zaplatí 100 korun.

Volyně

Unikátem na Strakonicku je přírodní plovárna ve Volyni, která vznikla v období první republiky v letech 1939 až 1941. Bazén je napouštěný vodou z řeky Volyňky a osvěžení je tak při jakékoli teplotě vzduchu zaručené. Otevřeno je od 1. května do 30. září každý den od 9 do 22 hodin. Dospělý člověk zaplatí 20 korun, dítě do 15 let 10 korun a dítě do 6 let má vstup zdarma. „Je to tady kouzelné. Přijeli jsem sem poprvé někdy v roce 2015 a občas se sem vracíme. Krásné prostředí, studená voda, vstup skoro zdarma a restaurace, kde je všechno, co potřebujete pro den volna,“ svěřil se Luboš Přibyl z Českobudějovicka. Během sedmi let tady byl také na srazu veteránů.

VIDEO: Panská zahrada patřila festivalu bluegrassu a country

Radomyšl

Venkovní koupaliště leží u obce Domanice asi kilometr před městysem V roce 2014 areál prošel kompletní rekonstrukcí díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj. Je zde 50 metrový bazén pro plavce s přírodní vodou, dětský bazén s filtrací, dětské hřiště, tenisový a volejbalový kurt. Je zde rovněž možnost stanování. Součástí provozní budovy je ubytovna pro 36 osob. Vstupné zůstává na 20 korunách a děti do tří let mají vstup zdarma. Ubytování městys zdražil zdražil ze 120, na 160 korun za osobu.