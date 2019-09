Podle ošetřovatelky Zoo Dvorec Kateřiny Šachlové se na výběru jmen shodli společně pracovníci zoo. „Přivezli jsme je loni v říjnu, shodli jsme se na tom, že když Václav Havel má v říjnu narozeniny, tak by mohli mít česká jména. Takže jsme dali Vaška. A pak už to nahrávalo tomu dát dvěma holkám jména Olga a Dagmar,“ líčí vtipnou historku ošetřovatelka.

V kleci, kde tři lemuři hnědí žijí, se pohybuje i druh lemur kata. „Trhosvinenská škola lemura kata pojmenovala podle postavy pohádky Madagaskar. Samec se jmenuje Jeliman. Takže jsme tu vytvořili takovou českou tradici,“ doplňuje s úsměvem.

Samci Vaškovi jsou čtyři roky. Dáše je čtyři a půl roku a nejstarší je třináctiletá Olga. „Lemur hnědý je vysoce ohrožený druh žijící na Madagaskaru. Oni jsou z Francie. Moc bych si přála, aby se rozmnožili. Vkládáme velikou naději, že se rozmnoží dva mladí. Ale starší samice může překvapit zkušenostmi.Třeba bude dominantnější nad tou mladší,“ zamýšlí se.

Doplní, že na ostrově Madagaskar žije přibližně 17 druhů lemura ,a přesto nedojde ke spojení různých druhů. Proto může i zde v kleci na stromech pobývat druh kata vedle lemura hnědého. „Pruhovaní, tedy lemuři kata, jsou mírumilovní. Lemur hnědý je spíše drsňák, náš samec kousl ošetřovatelky,“ podotýká.

Trojici lemurů krmí Kateřina Šachlová ovocem a zeleninou. „Jsou to býložravci, krmím je mrkví, petrželí, banány, okurkou. Se sladkým ovocem se to nesmí přehánět,“ říká s tím, že trojice „slavných“ lemurů si může zalézt do vyteplené ubikace nebo pobývat ve výběhu. „Zvukem, který teď samec vydává, říká: Já jsem tady pán,“ odhaduje.