Tradiční předscéna, tentokrát s informacemi o Tažovické Lhotě, kde svého času žila malá židovská komunita, symbolicky rozhrnula 18. srpna oponu sedmnáctého divadelního večera pod hvězdami na přírodním jevišti u mlýna v Tažovicích. Nezvykle v půli srpna, protože původní tradiční „svatoannenský“ červencový termín letos poprvé propršel.

Tvůrčí skupina „Pokročilých“ při divadelním souboru Čelakovský ze Strakonic uvedla černou komedii Eduarda Rovnera s názvem Vrátila se jednou v noci. | Foto: Miroslav Šobr

Tvůrčí skupina „Pokročilých“ při divadelním souboru Čelakovský ze Strakonic uvedla černou komedii Eduarda Rovnera s názvem Vrátila se jednou v noci. S „…humorem tak černým, že by se dal pít místo kafe…“, nadsázkou, laskavostí i drsným slovem přibližující mateřskou „lásku až za hrob“. Když starý mládenec Martin řekne u hrobu své matky, že se za pár dní bude ženit, matka se ze záhrobí vrátí domů a i když ji vidí pouze on, jako kdysi se mu začne plést do života. Samozřejmě s těmi nejlepšími úmysly kdy neváhá využít i zesnulých přátel, třeba lupiče Grázla. A když zjistí, že Martin se místo váženého doktora stal pedikérem, že místo v orchestru hraje v country kapele a že jeho budoucí manželka není židovka a navíc má syna, rozběhne se řetěz nečekaných situací. Kolotoč humoru se ale postupně mění v pravdivou výpověď o životě a matka, po domluvě svých kamarádů a posledním rozhovoru se synem, pochopí, že ho musí nechat jít vlastní cestou životem. Po boku se ženou, kterou miluje a v níž nakonec odcházející matka spatří sebe samu v těžkém mládí…

Mistrovské herecké výkony, s excelujícími hlavními hrdiny rozesmály, pobavily a nakonec dojmuly téměř dvě stě padesát diváků z celého Strakonicka. „Samotné herce určitě potěšil dlouhý potlesk a s úsměvem se vrátili na jeviště poděkovat a také zatleskat výbornému publiku,“ řekl za pořadatele starosta tažovických hasičů Miroslav Šobr. Pan režisér Eduard Krček, který si zároveň „střihnul“ jednu z vedlejších rolí, mohl být spokojený. A protože Svatý Florián, patron hasičů, ve spolupráci se Svatým Vítem, patronem divadelníků, zajistili tentokrát pořádajícím místním hasičům, nádherné „bartolomějské“ počasí, všichni přítomní si z dalšího divadelního „večera pod hvězdami“ odnášeli spoustu zážitků. Opět se zvláštním poděkováním skvělému zvukaři Romanu Bulínovi, protože dobře slyšící divák je nejlepší divák.