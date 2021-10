Ale to už také není pravda, protože na trenérskou dráhu pod bezednými koši se vydal Marek Vondřička. Syn slavné legendy. „Samozřejmě se nabízí odpověď, že pokračuji ve šlépějích svého otce, ale není tomu tak. Otec se věnoval basketu mnohem profesionálněji a s mnohem větším nasazením než já,“ říká Marek Vondřička.

Nedávno jsi se začal věnovat basketbalu. Jak k tomu došlo?

Ano, začal a iniciace byla docela pozoruhodná. Samozřejmě se nabízí odpověď, že pokračuji ve šlépějích svého otce, ale není tomu tak. Otec se věnoval basketu mnohem profesionálněji a s mnohem větším nasazením než já. U mne je to skutečně doplňkový rozptyl od práce a starostí všedního dne.

K basketu mne přivedl zpět můj syn Jáchym, jenž vlastně začal chodit k Alešovi Svobodovi do přípravky, téměř aniž bych o tom věděl. S přibývajícím věkem bylo zjevné, že Jáchynda potřebuje v basketu pevnější vedení a Aleš také sám vše nestačí, byť mu zcela nezištně pomáhá manželka Andrea. Takže vlastně bylo mou povinností nenechat Jacha vyrůstat na hřišti dle jeho libosti, ale dle pravidel, jež mi vytyčil kdysi můj otec a moji předkové obecně. Jáchym se chytil, dnes je základním stavebním kamenem mládežnických složek, basket ho baví. Kombinuje ho se skateboardem, kde vyniká rovněž, ale tam si to vše organizuje sám a od nás, jako od rodičů, má veškerou podporu. Má to štěstí, že má rodina je široká a všichni mu drží palce. Na obou polích.

Vlastně bych měl být Jáchyndovi vděčný, že mne vrátil pod koše, protože se mi pod nimi líbí a zažil jsem zde i za těch pár chvil, co jsem na trenérském postu, bezpočet pěkných momentů, které by mi jinde dány nebyly. A samozřejmě růst kvality osobnosti mého syna je jedním z nich.

Kterému týmu se konkrétně věnuješ?

Otázka souvisí i s tím, proč se mi pod koši tolik líbí. Na chlapecké, či mužské složky jsme zde trenéři v podstatě čtyři, z toho já čistý amatér. Aleš Svoboda podchytává a vychovává tu nejmenší drobotinu. Opět musím zmínit jeho ženu Andreu, jež mu stojí v zádech a do jisté míry na děti působí mateřsky, což je velmi milé, jak pro děti, tak i pro nás ostatní trenéry. Nad touto kategorií je kategorie U15 – U17, což jsou hoši ve věku 14 až 17 let, ta spadá pod křídla pana Pavla Kamaryta, jemuž já pomáhám. Byla tedy oživena trenérská dvojice Kamaryt & Vondřička, tak jako fungovala kdysi, jen se vyměnil Vondřička a věnujeme se chlapeckým složkám. Oživení tohoto dua je pro mne velmi milé i z důvodu, že Pavla pamatuji jako hráč, pamatuji ho jako tvrdého trenéra, ovšem s dobrým srdcem, který má pro ty klučičí rebelie otcovské pochopení, byť to na něm znát není. A pochopitelně ho uznávám jako odborníka, o čemž svědčí jeho bohatá trenérská historie. Snad ho nyní i mohu považovat za svého kamaráda. Vždyť byl od prvopočátků u všeho a je náš rodinný přítel. A těm nejstarším se věnuje pan Milan Janda, který nás krom trenérství všechny zastřešuje, má s tím práce až nad hlavu a my to mnohdy nepěkně necháváme všechno na něm. Snad mu to není proti vůli a nepovolí. Je toho skutečně dost. Pohybuje se na chlapeckém strakonickém basketbalovém poli v podstatě jako náš vůdce. Toto postavení mu také vyneslo na soustředění ve Volyni přezdívku Kim-Ir-Sen.

Budou či jsou ti rady basketbalové ikony, tedy Mirka Vondřičky, k něčemu dobré?

Byly by bývaly jistě, jen kdyby jich bylo víc. Je třeba mít na paměti, že tátovi je 88 let a přeci jen fyzických sil na to, aby trávil tolika času po tělocvičnách, již není takové množství. Na druhou stranu tvoří rodinné zázemí (což v době jeho aktivní kariéry tvořila spíš máti). Problematiku basketu doma čile probíráme, hořekujíc obvykle nad nedostatkem dětí, jež jsou ochotny věnovat svůj volný čas pravidelným tréninkům. Přeci jen jsou tu soutěže, zodpovědnost za kolektiv a to mám pocit, že v dnešní době mladé lidi příliš neoslovuje. Já jsem, coby baskeťák amatér, vděčný za každou radu. Těžko ve svém plném životě najdu čas na basketbalové semináře a různá školení. Pro mne je největší a nejlepší basketbalovou trenérskou školou sledovat zkušené trenéry. A to jak Milana Jandu, Pavla Kamaryta, či Aleše Svobodu, ale samozřejmě sleduji, pokud mi to čas dovolí, i tréninky Petra Martínka, Jirky Johanese a Jarky Bernasové. Ty jsou pro mne skutečně neocenitelným přínosem. Mohu-li, pak bych chtěl zde všem jmenovaným za toto poděkovat. Sleduji, jak pracují po stránce odborné a jak pracují se svěřenci i psychologicky. Jim to asi přijde jako samozřejmost, pro mne je to odbornost nejvyšší úrovně, kterou mi předávají zdarma. Klobouk dolů přede všemi a ještě jednou děkuji všem, že mi to umožňují.

Jaké máš sportovní cíle a jak chceš opět pozvednout upadlou prestiž strakonického basketbalu?

Sportovní cíle nejsou žádné výše. Chtěl bych, aby to kluky bavilo, aby na tréninky nechodili z povinnosti, ale zahrát si, unavit se a aby měli z tréninků i ze zápasů dobrý pocit. Kolektivní sport dává netušeně mnoho radostí, jež se prožívají společně a tím pádem je síla těchto emocí větší.

Chtěl bych, aby měli kluci dobrý kolektiv a krom dřiny se dokázali v šatně a i mimo šatnu spolu smát. Prostě aby byli kamarádi. Možná jsem staromilec, nevím, ale jsem přesvědčený, že to jde. Zároveň bych chtěl, abych z nich vyrostli slušní a myslící lidé. Ne ovce a stroječky na házení košů. Trocha rebelství, neposlušnosti a na druhou stranu pocit, že se musí zabrat až na dřeň, to bych chtěl vše skloubit a vštípit jim to. Aby prostě věděli co chtějí, že chtějí ne pouze uspět, ale především obstát tak, aby se za své chování, a to ať už na hřišti tak mimo něj, nemuseli stydět. A chtěl bych, aby u basketu vydrželi a neutekli. Protože basket je zkrátka nádherný a podle mne se mu žádný jiný sport nevyrovná.

Jsi veterinář a času moc nazbyt nemáš. Jak to skloubíš dohromady?

Ano, času nazbyt není. V roce 2019 jsem dokončil stavbu nové kliniky a zprovoznil nové pracoviště. Nebylo to jednoduché a nebýt mých kamarádů, psychické a mnohdy i jiné podpory z nejrůznějších stran, ještě bych asi kopal základy. Měl jsem štěstí a vše se sešlo v ideální dobu. Veterinární lékařství spolu s mými něžnými otcovskými povinnostmi plně zaplňují můj čas. Naštěstí se pod koši nesetkávám jen s Jáchymem, ale i s dcerou Klárkou, jež hraje v Ústí nad Labem s hostováním zde ve Strakonicích. A rodinné zázemí nám tvoří neocenitelně můj nejstarší syn Matěj a nakonec i matky mých dětí. Každý má svůj podíl. A musím přiznat, že všichni si plní to své na výtečnou. Čímž je mi umožněno věnovat se basketu po stránce rodinné.

V práci byla situace složitější, v době mých trenérských začátků odešla na mateřskou dovolenou má pravá ruka, MVDr. Michaela Ovšaníková a já na našem nově zbudovaném pracovišti, plném diagnostických a terapeutických možností, zůstal jako lékař sám. Bylo to skutečně vyčerpávající a mnohdy frustrující. Naštěstí se po určité době objevila lékařská posila, MVDr. Tereza Polanková, čímž se mi výrazně ulevilo. Tým doplňuje jako sestra sl. Eliška Járková a na recepci máme slečnu Danielu Marešovou. Po dvou letech se vrací i MVDr. Michaela Ovšaníková a můj pocit je ten, že toto je konečně ten kolektiv, v němž se mi pracuje dobře, bez problémů a bez vnitřních bojů. Kolektiv dělný, který se rád zasměje, ale který ví, kdy jde do tuhého a je třeba zabrat. Kolektiv, jež táhne za jeden provaz a jeho jediným cílem je vyléčit pacienta a naplnit očekávání klienta. Nic jiného do práce nepatří. Do práce chodím s radostí, na klienty a děvčata se těším. Tímto jim všem patří mé díky, bez nich by to nešlo. Ani veterina a ani můj basket.

Prý jsi měl nějaké závažné zdravotní problémy. Co se stalo?

Šlo o červencový kolaps, který přišel jako následek mých dávných potíží s jícnem, jež společně s pracovními stresy vyvrcholily v rupturu jícnového vředu a já skončil v péči lékařů ve strakonické nemocnici. A mohu-li ještě, je na místě poděkovat zdejšímu personálu, v mém případě především celému kolektivu na interně v čele s panem primářem MUDr. Ivem Horným a panem ředitelem nemocnice MUDr. Tomášem Fialou. Děkuji. Naše nemocnice kvete po stránce vizuální i po stránce odborné a lidské. Strakonický občan může být hrdý. Měl by být.