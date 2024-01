Na stránkách města jsem viděl inzerát, že každé první úterý v měsíci bude knihovna jezdit za svými čtenáři. Co to znamená?

Jsou čtenáři, kteří z nějakého důvodu nemohou přijít do knihovny. Nemoc, zranění nebo věk. Ale rádi čtou. Chceme jim tedy umožnit, aby si mohli přečíst knihu, o kterou se zajímají.

Takže úplná novinka?

Spíše bych řekla, že jde o oficiální novinku. Podobným způsobem jsme fungovali v době covidu a docela se tenhle způsob půjčování knih osvědčil. I potom jste nosili lidem domů knihy, když potřebovali, ale jak říkám, nyní je to oficiální.

Myslíte si, že bude ze strany čtenářů zájem?

Věříme, že ano. Bohužel, většina našich registrovaných čtenářů jsou starší lidé. Tahle služba je prakticky určena především jim.

Zkusím příklad. Budu jedním z volyňských čtenářů a budu si chtít zapůjčit nějakou knihu. Kdy nejpozději si ji mohu objednat?

Ideální je tak týden před rozvozem. Ale uvidíme, jak se celá věc rozjede a jak si sedne.

ANKETA: Vyberte největší ostudu Strakonic. Tady jsou adepti

Jakým způsobem budete knihy rozvážet?

Dosud to bylo pěšky. Kultura ve Volyni má ale služební auto, takže ho budete využívat.

Budete jezdit jen ve Volyni?

To ne. Pokud to bude nutné, budeme zajíždět i do okolních obcí.

Je nějaká podmínka pro tento způsob půjčování knih?

Určitě. Zájemce musí být registrován. Pokud není, pomůžeme mu registraci zařídit třeba telefonicky.

O jaké knihy je ve Volni zájem?

U mužů jednoznačně detektivky, ženy mají rády romány. Celkově pak cestopisy nebo příběhy ze Šumavy.

Kolik máte čtenářů?

V současné době máme 700 registrovaných čtenářů, z toho je 250 dětských čtenářů. Právě z tohoto čísla máme velkou radost.