Podle starosty města Martina Červeného si lidé ve městě tuto službu žádali a v těchto dnech se dolaďují poslední drobnosti. „Společně s radou seniorů jsme dělali i anketu, zda bude o Senior taxi zájem a v ní se ukázalo, že ano. Proto jsme se předběžně dohodli s provozovatelem taxislužby a rozhodli jsme se ji spustit,“ uvedl starosta Martin Červený s tím, že město má tuto službu vyhrazenou v rozpočtu částku sto tisíc korun.

Pokud si senior zavolá zvýhodněné taxi a chce svézt například k lékaři do Volyně, zaplatí za cestu, která smí být do 5 km, dvacet korun. Když to bude do Strakonic a zpět, vyjde cesta v délce trasy maximálně 30 km na 100 korun. S dotyčným se může autem přepravovat ještě jedna doprovázející osoba.

Podle Marie Lienau, která je členkou spolku aktivních seniorů i rady pro seniory ve Volyni, je tato služba bezvadná. „Někteří lidé mají ze Senior taxi obavy, to víte, je to novinka a starším lidem chvíli trvá, že si na nové věci zvyknou. Ale poptávka po takové službě mezi lidmi byla a věřím, že se jí naučí využívat. Ve Volyni je mnoho starších lidí, kteří nemají nikoho, kdo by je na úřady nebo k lékaři dovezl. A když jedete k lékaři do Strakonic, je to pro staršího člověka kus cesty dojít z nádraží až do nemocnice,“ říká Marie Lienau.

Senior taxi bude ve Volyni fungovat v pracovní dny od 6 do 14 hodin a jízdu si musí klient objednat minimálně dva dny předem. Službu mohou využívat lidé, kteří budou vlastnit kartičku vydanou odborem vnitřních věcí Městského úřadu Volyně.