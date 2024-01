Ve Volyni se lidé dočkají první nákupní zóny. Vznikne v areálu bývalého letního kina, mají tu být obchody s potravinami, oblečením i drogerie.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Nákupní park vznikne za restaurací Na Nové v areálu bývalého letního kina. „Lidé tu najdou dva obchody s potravinami, bude to Albert a Billa, počítáme i s drogerií Teta a prodejnou oblečení Pepco. U obchodů vznikne několik desítek parkovacích míst, která budou sloužit lidem nejen v době nákupů, ale město je bude moci využít i pro návštěvníky kulturních akcí v sále Na Nové,“ uvedl strakonický developer Radim Žahour. Areál vznikne pod společností RP Volyně, která spadá pod Grantstrav Group.

Podle starosty Volyně Martina Červeného byla ve městě poptávka po širší nabídce zboží už dlouho dobu. „Už před lety byl areál bývalého letního kina připravený pro vybudování nákupní zóny. Měli jsme i investora, ale nakonec se nepodařilo záměr realizovat,“ uvedl starosta Volyně a dodal, že v tuto chvíli už je prostor developerské společnosti prodaný.

Co je retail park?

Nákupní park nebo maloobchodní park. Retail park je druh obchodní zóny, která obvykle slouží jako doplněk k hypermarketu nebo supermarketu, obsahuje od tří do deseti nezávislých prodejen.

Pokud půjde vše bez problémů v novém nákupním parku by si lidé mohli poprvé nakoupit za rok a půl až dva roky „Počítáme s tím, že začátek roku 2024 bychom mohli mít územní souhlas a v tu chvíli bychom začali stavební řízení,“ dodal k časovému harmonogramu Radim Žahour. Problém nevidí ani ve skutečnosti, že by se Volyně dočkala obchvatu. „Nákupní zóna by měla stát na vjezdu na obchvat. Celkově si myslím, že plánovaný retail park Volyni prospěje, a to nejen v tom směru, že se lidem rozšíří nabídka zboží, ale vzniknou i nová pracovní místa,“ dodal Radim Žahour.

Pokud si lidé nevystačí s nabídkou místních obchodů, jezdí zatím hlavně do Strakonic.