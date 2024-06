Michal, Vašek, Karel a Michal. To jsou jména čtyř kluků z Dětského domova ve Volyni, kteří se vydají na cyklojízdu dlouhou 560 kilometrů. Pojedou z českého Krompachu k Baltskému moři, jejich cílem bude překonat sama sebe, ale také podpořit dobrou věc. Vybírají peníze pro organizace, které pečují o předčasně narozené děti, seniory a zdravotně postižené děti.

Na charitativní cestu k Baltskému moři trénují kluci z Dětského domova ve Volyni od jara. | Foto: Anežka Hosnedlová

Samotná cesta k Baltu startuje 10. června 2024, ale už o den dříve čeká děti a jejich vychovatele přesun do Krompachu. Kromě mladých sportovců z Volyně vyjede na trasu ještě tým z Dětského domova Boletice. Je tradicí, že se charitativní cesty účastní vždy dva vybrané dětské domovy z republiky, letos má ale akce jednu novinku. Mladé sportovce podpoří ještě Dětský domov Tuchlov. Ten už cestu absolvoval, ale letos bude v pozici doprovodného týmu, který bude nováčky podporovat.

Lidé budou moci jízdu mladých sportovců sledovat v médiích a na sociálních sítích, kde každý den najdou příspěvky z cest a zároveň mohou jejich snahu podpořit finančním darem. „Cílem této akce je ukázat, že děti z dětských domovů nechtějí jen dostávat, ale také umějí samy pomáhat,“ uvedla ředitelka volyňského dětského domova Anežka Hosnedlová.

Cesta na Balt

• je projekt, který založil sportovec a filantrop Tomáš Slavata v roce 2017.

• Děti mají během čtyř dnů překonat 560 km.

• Každý rok se podařilo vybrat na charitu částku kolem 250 tisíc korun.

Každý rok se podařilo vybrat částku kolem 250 tisíc korun a i letos mají organizátoři stejnou představu. Charitativní jízda s názvem Cesta k Baltu Volume 7 se letos koná ve prospěch nemocnice Královské Vinohrady, kde se starají o předčasně narozené děti, tam by měla putovat částka 100 tisíc korun. Dalších 50 tisíc by mělo připadnout organizaci Bechariti, která se stará o zdravotně postižené děti a třetí díl peněz poputuje do domova seniorů, který si dětský domov sám vybral. Na Strakonicku to podle Anežky Hosnedlové bude Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, se kterým Dětský domov ve Volyni spolupracuje už řadu let.

Parta chlapců z Volyně na cestu trénovala pod vedením vychovatele Radima Koreše. „Cesta je náročná nejen na fyzičku, ale i na psychiku. Je to i o tom, že si děti sáhnou na dno svých sil, naučí se vzájemné podpoře, vyhecují se, když má někdo slabou chvíli,“ uvedl vychovatel, který se s dětmi ve věku 12 až 15 let vydá na cestu.

Akci Cesta k Baltu organizuje a financuje jako organizátor Tomáš Slavata, který dává v tomto projetu každý rok příležitost jinému dětskému domovu a dětem zajistí i kola a vybavení, které si i po cestě mohou ponechat.

Tomáš Slavata je sportovec, který spolupracuje s dětskými domovy v České republice už léta a pořádá pro ně během roku různé akce. K dětským domovům má blízko, sám vychovával dva synovce, které si vzal do péče poté, co skončili v dětském domově. „I on sám o sobě říká, že svého času balancoval na hraně. Díky sportu se mu nakonec podařilo zvolit si tu správnou cestu a stejnou šanci chce díky svým projektům nabídnout i dětem z dětského domova,“ vysvětlil vychovatel Radim Koreš.