Populace stárne a také ve Volyni je nedostatek zařízení, která by se dokázala postarat o seniory. Město se ale rozhodlo zakročit a plánuje vybudovat komunitní dům pro seniory, jehož součástí bude i denní stacionář.

Byty po seniory už jsou v ulici Vimperská ve Volyni. | Foto: Deník/ Klára Alešová

Vše by mělo vzniknout v místním areálu léčebny dlouhodobě nemocných. Podle starosty Volyně Martina Červeného je podle návrhu projektanta v plánu výstavba přibližně dvaceti malometrážních pečovatelských bytů. „Po takových službách je poptávka. Byty by byly městské, ale služby by si objednávali sami senioři, například prostřednictvím charity,“ uvedl starosta s tím, že provozovat pečovatelské služby nemá město v úmyslu.