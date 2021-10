Do seznamu voličů se mohli zapsat dlouhodobě hospitalizovaní pacienti do 1. října. „Tuto možnost využilo 17 pacientů strakonické nemocnice. Za zapsanými voliči se dostaví členové komise s přenosnou volební schránkou. Komisaři hospitalizovaným voličům přinesou jak hlasovací lístky, tak úřední obálku,“ dodal ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

„Volit mohou ti pacienti, kteří už jsou zapsaní do zvláštního seznamu voličů, případně ti, kteří předloží voličský průkaz. Ten je opravňuje volit v kterémkoli volebním okrsku, tedy i v nemocnici ve Strakonicích,“ uvedla včera referentka nemocnice Kateřina Koželuhová.

Využít své volební právo a zúčastnit se voleb do Poslanecké sněmovny mohou i pacienti, kteří budou v termínu voleb hospitalizovaní ve strakonické nemocnici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.