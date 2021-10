Obyvatelé kraje v roce 2017 zvolili do poslanecké sněmovny tyto kandidáty:

Volební místnosti v celé zemi jsou v pátek 8. října otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 9. října pak od 8:00 do 14:00 hodin.

Jiní voliči jsou ale proti. "V mém věku to už asi není aktuální. Ale jsem proti. Až obchvat vyroste, budou Katovice mrtvé," řekl jeden z voličů. Jméno uvést nechtěl. Vedení Katovic chce silnější pozici pro jednání s ŘSD a ministerstvem dopravy. "Problém vysokého zatížení silnice I/22 automobilovou dopravou se s léty jen stupňuje a je to bolest našeho městečka," řekl už v týdnu místostarosta Jindřich Zdráhal.

Tomáš Turek souhlasí, aby zastupitelé jednali za celý městys. "Podle mého názoru je pak větší šance, že k výstavbě obchvatu dojde. I když to ještě neznamená zahájení samotné výstavby," řekl svůj názor.

V Katovicích lidé volí poslance a hlasují v referendu. Účast je velká Volební okrsek v Katovicích má letos 1075 voličů. Kromě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ale Katovičtí 8. a 9. října vyjadřují svůj názor v čistě místní záležitosti. Hlasují, zda mají zastupitelé jednat s ŘSD o realizaci obchvatu Katovic tak, jak je zaneseno v platném územním plánu.

V Jarošově nad Nežárkou měli členové komise jako občerstvení speciální jablka. „Říkají jim ovčí hubičky a je to prý odrůda, která roste jen v Jarošově,“ sdělila Malovcová.

Do Hoštic u Volyně na Strakonicku, kde se natáčela komediální trilogie Zdeňka Trošky, Slunce, seno,…, přijíždí řada voličů s vyhotovenými voličskými průkazy. Udělali si parlamentních voleb takovou turistiku, kontroloři tam v pátek potkali výletníky s modrými obálkami například až z Moravy.

Olšovice na Prachaticku překvapily vysokou účastí. V pátek před 22. hodinou už do urny hodilo svou obálku 60 procent procent voličů.

Od pátku 8. do soboty 9. října 2021 si obyvatelé České republiky volí nové poslance. Na čtyřech místech v našem kraji zároveň dochází k důležitým referendům. I v sobotu s námi můžete sledovat, jak vypadá volební dění na jihu Čech. Připomenout si také můžete, jak v Jihočeském kraji dopadly parlamentní volby před čtyřmi lety.

V pátek ve 22 hodin skončil první den voleb do Poslanecké sněmovny. Jihočeské volební místnosti se uzavřely a opět se otevřou v sobotu v 8 hodin ráno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.