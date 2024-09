V pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin budou otevřené volební místnosti také na Strakonicku. Jihočeši si volí nové zastupitele kraje. Vybírat můžeme ze čtrnáctky volebních subjektů.

Volební lístky už lidé dostali do svých schránek, ale orazítkovanou obálku, do které ten jediný vybraný vloží, obdrží až ve volební místnosti. Do volební urny se vhazuje jeden volební lístek, ale každý na něm může zaškrtnout až čtyři preferenční hlasy. Pokud by jich někdo označil více, k preferencím se při sčítání hlasů nebude přihlížet.

O tom, kdo obsadí 55 křesel v krajském zastupitelstvu, by mělo být jasno v sobotu k večeru. V letošních krajských volbách usilují o hlasy Jihočechů čtyři politické strany, sedm koalic a tři politická hnutí.

Letos kandiduje o šest subjektů méně než při posledních krajských volbách v roce 2020. To jich bylo rovných dvacet. A v krajských volbách roku 2016 se ucházelo o hlasy voličů 23 subjektů.