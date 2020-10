V Chelčicích měli dvě hodiny před uzavřením volebních místností třicetiprocentní volební účast. Jak informoval předseda okrskové volební komise Jan Rychtář, z 271 registrovaných voličů jich přišlo do té chvíle celkem 55, z toho v pátek 39. "Vše bylo v klidu," dodal.

Ve Dřešíně měli kolem poledne zhruba třetinovou volební účast z celkového počtu 150 registrovaných voličů. Více k tomu řekla zapisovatelka okrskové volební komise Lenka Šochmanová: "Víc lidí bylo volit v pátek. Počítáme, že teď už moc lidí nepřijde."

Okrsek na úřadě v Bavorově má 1308 voličů. V sobotu do 10.45 hodin odvolilo 262 lidí kraj, 242 kraj i senát.

Volební okrsek 5 ve Vodňanech má 789 voličů. V sobotu kolem půl 11 odvolilo cca 240 občanů. Všichni respektuji bezpečnostní opatření, tedy roušky a dezinfekci. Drtivá většina volí kraj i Senát.

Jak informovala zapisovatelka okrskové volební komise ve Střelských Hošticích na Strakonicku Jana Bažatová, v sobotu do 9.30 hodin přišlo u nich volit už 20 lidí. "Za pátek to přitom bylo 60 voličů," dodala. Současná epidemiologická situace se prý do práce komise naštěstí nepromítla, samozřejmě kromě dodržování zpřísněných hygienických opatření.

V Horním Poříčí též na Strakonicku mělo ve stejném čase odvoleno celkem 69 lidí z 247 registrovaných voličů. "Z toho 52 přišlo už v pátek," uvedla zapisovatelka okrskové volební komise Marie Velková.

Z 11 volebních okrsků je ten v MŠ Výstavní spíše menší - má 340 voličů. "Účast je tak mezi 17 a 18 procenty," řekl v sobotu 3. října po 9. hodině ranní zapisovatel Bc. Pavel Začka. Podle něj to ale ní konečné číslo. "Čekáme, že účast bude na konci voleb kolem 25 procent," dodal. Z došlých voličů pět nevolilo Senát.

Městys Štěkeň má tři volební obvody, jedním z nich je Vítkov. Ten se při volbách do kraje v roce 2016 zapsal nejmenší volební účastí - ze 45 voličů jich přišlo sedm. Letos je situace mírně odlišná. V sobotu 3. října krátce před devátou hodinou byl stav 10 voličů ze 42. Podle zapisovatelky Věry Nedvědové se již toto číslo pravděpodobně moc měnit nebude. Všech 10 voličů volilo jak do krajského zastupitelstva, tak do Senátu.