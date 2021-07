Jména pro čelo jihočeských kandidátek do parlamentních voleb představí oficiálně do konce týdne poslední politické strany, které nyní mají poslance.

Většina velkých partají už jména lídrů voličům nabídla. Několik stran se navíc spojí v koalicích, takže hlasovací lístky budou hodně pozměněné proti těm z roku 2017.

Průzkumy veřejného mínění zatím celostátně vede subjekt, který spojuje Piráty a STAN. Těm bude stát v čele nynější poslanec Lukáš Kolářík. „Se STAN jsme začali hlouběji spolupracovat po volbách do krajského zastupitelstva v roce 2020,“ zmínil Lukáš Kolářík. Naděje na vítězství si například dělá i koalice SPOLU, kterou vytvořily ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Povede ji Jan Bauer, současný poslanec za ODS.

Jasno o lídrech mají také dvě levicové strany. V čele kandidátky KSČM bude Alena Nohavová z Třeboně, která pro Deník uvedla, že předseda komunistů Vojtěch Filip, tradičně kandidující v jižních Čechách, má být na druhém místě. ČSSD povede současný poslanec Ondřej Veselý. Z osmičky stran, které mají nyní jihočeské zástupce ve sněmovně, zbývají se zveřejněním nominací ANO a SPD. Své lídry oficiálně představí ve čtvrtek – SPD a v pátek – ANO. Podle informací Deníku by SPD mohla vést Jana Pupavová a za hnutí ANO by se lídrem mohl stát ministr Karel Havlíček.

Celkem 315 319 hlasovacích lístků odevzdali Jihočeši při posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Následně zasedla v poslaneckých lavicích třináctka žen a mužů z jihu Čech. Jak bude vypadat zastoupení regionu pro nadcházející čtyři roky, to se ukáže 8. a 9. října 2021.

O vítězi se zřejmě rozhodne mezi třemi subjekty. Hnutím ANO, které je nyní ve sněmovně nejsilnější a dále dvěma koalicemi.

Jednu postavili Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). V čele jihočeské kandidátky bude poslanec Pirátů Lukáš Kolářík a podle něj je zmíněné spojenectví signálem pro voliče, kteří teď nemusí vybírat mezi dvěma blízkými stranami. Druhou silnou koalici SPOLU daly dohromady tři pravicové subjekty ODS, KDU-ČSL a TOP 09. V jižních Čechách si přitom lidovci s TOP 09 spolupráci vyzkoušeli už při nedávných krajských volbách a získali přes 10% hlasů. „Koalice vznikla s cílem spojit hlasy středopravicových voličů, být silnější protiváhou a soupeřem pro doposud vládnoucí hnutí ANO,“ zdůvodnil spojenectví Jan Bauer, lídr kandidátky a poslanec za ODS

Více koalic pro voliče znamená, že bude mít přehlednější hlasovací lístky. Nový subjekt totiž připravily mimo jiné i Trikolóra, Svobodní a Soukromníci. Jejich lídrem bude v jižních Čechách předseda Svobodných Libor Vondráček, který zmínil, že uvedené tři strany se dohodly na spolupráci díky podobnému pohledu na roli státu velice snadno. „Všechny tři strany cítili potřebu ustoupit ze svých ambicí,“ doplnil Libor Vondráček.

O koalici uvažovala i ČSSD, v plánu bylo spojení se Stranou zelených. Ale nakonec jednání nebylo úspěšné. „Byla řada členů na obou stranách, kteří o společný projekt stáli. Nicméně nešlo o většinu členské základny a na tom nakonec celý projekt ztroskotal,“ konstatoval k výsledku jednání lídr kandidátky ČSSD pro jižní Čechy Ondřej Veselý, v současnosti jediný poslanec strany v regionu. Samostatně půjde do voleb i KSČM, kterou povede Alena Nohavová z Třeboně, někdejší poslankyně. O hlasy voličů se budou ucházet i úplní nováčci, například hnutí Přísaha.

Pro parlamentní volby je možné do začátku října žádat o voličské průkazy. „Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá příslušný obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Ten opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku. Pro příjem žádostí je na českobudějovickém magistrátu vyčleněno pracoviště ohlašovny a rušení trvalého pobytu v přízemí historické radnice, konkrétně přepážky č. 11 až 14. Zájemci mohou žádat samozřejmě i elektronicky na adrese www.c-budejovice.cz v sekci volby. Žádost o vydání průkazu je možné podat osobně do 6. října nebo elektronicky nejpozději do 1. října 2021,“ uvedl primátor Jiří Svoboda.

Ve sněmovně zasedlo v roce 2017 za jižní Čechy třináct zástupců. Nejvíce mandátů má aktuálně ANO (5), následuje ODS (2) a po jednom drží ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, SPD a TOP 09.