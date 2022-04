Termín premiéry neurčil režisér Petr Jákl, ale americká produkce. Jak vysvětlil, musí být první promítání společné s USA. „Musíme mít premiéru zároveň v Americe i u nás, tak jsem to akceptoval,“ vysvětlil producent a režisér s tím, že kdyby to bylo na něm, vybral by jinak.

Dlouho odložená premiéra

Premiéry se nemůže dočkat. „Strašně se těším na to, až bude film v kinech. Je to hrozný pocit, když ho má člověk dlouho hotový, ale nemůže ho nikomu ukázat. Bohužel kvůli pandemii je ale v podobné situaci plno tvůrců,“ dodal Jákl.

Dotazy na dokončení se podle něj množily. „Za poslední dobu se mi to stalo několikrát. V podstatě poslední dva roky má setkání s kýmkoli začínají slovy: Tak kdy už bude Žižka? Z legrace jsem začal všem říkat, že to asi bude nakonec jen domácí video,“ smál se.

Mladá léta slavného husity

Film Jan Žižka podle jeho slov vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí, zakladatele jihočeského Tábora, pocházejícího z Trocnova u Borovan. „Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že lidé budou překvapeni z jeho koncepce,“ míní.

Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. „Ve filmovém zpracování je všechno, co je potřeba o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale především silný příběh, který člověka vede až do konce,“ prozradil Jákl.

Role českého krále, Václava IV. se ujal rodák z Budějovic. „Karel Roden byl pro mě jasná volba. Krále Václava jsem si vždycky představoval takhle. Navíc je to skvělý herec a má zkušenosti i s velkými zahraničními filmy,“ osvětlil svůj výběr. Tuto volbu musel obhajovat.

Má kralování v krvi

Na tuto roli měli tvůrci několik dalších adeptů se zvučnými jmény „Stál jsem si za tím, že to bude Čech a že to musí být Karel. Jsem rád, že to vzal a mohl jsem s ním pracovat, protože už první den se potvrdilo, že je přesně takový, jakého jsem si krále představoval. Má v sobě noblesu, to, co dělá krále králem. Není to koruna, ale ta vznešenost uvnitř,“ dodal k výběru herce, o kterém je všeobecně známé, že si své role pečlivě vybírá.

Král Václav IV. je v příběhu Jana Žižky důležitou postavou, i když nemá velký prostor „Ta role není ve filmu moc velká, ale vzal jsem ji kvůli Petrovi. Mám radost, že se mu povedlo dát dohromady něco tak velkého, jako je Jan Žižka,“ objasnil Karel Roden, který se hned první den na Křivoklátu potkal s oscarovým hercem Michaelem Cainem. „Bylo to úžasné, jsem rád, že jsem to zažil, pořád jsem na něj musel koukat,“ uzavřel Karel Roden.

V historickém dramatu se objeví i další Češi jako Ondřej Vetchý, Jan Budař či Marek Vašut. Historický velkofilm na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě. Kromě Křivoklátu, se scény odehrávají také na hradu Točník či na Zvíkově. Jakl chtěl ukázat ta nejhezčí místa u nás.

Zahraniční obsazení je také velice zajímavé, Ben Foster jako Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk s Matthewem Goodem coby Zikmundem či Sophie Lowe jako Kateřinou nebo s Torakem v podání Rolanda Mollera. Celý štáb měl 300 členů. Film je nejdražším filmem, který se v České republice natočil, s rozpočtem půl miliardy korun. Scénář napsal Petr Jákl podle námětu svého otce Petra Jákla. Na přípravách filmu Jákl pracoval osm let, scénář měl desítky verzí.

Děj ve zkratce



Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného krále, Václava IV. Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka, nejbohatší velmož království. Jan dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu snoubenku Kateřinu. Tím se nevyhnutelně zaplétá do vysoké politiky. Od té chvíle nemá na vybranou. Musí bojovat. Janovy žoldácké hodnoty se otřásají v základech. Vášeň, vina, chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu. V této době se z nájemného žoldnéře stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude bojovat za vše, v co věří.

Jan Žižka vznikl za podpory Státního fondu kinematografie, Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund, Creative Europe Media, Crestylu, hlavního města Prahy, Středočeského kraje či předsedy senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha. Do českých kin jej bude distribuovat společnost Bioscop.