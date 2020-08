Třetinu z nich tvořily i ženy, které měly odvahu vyzkoušet si svoji odolnost a šikovnost. Nevšední akci, na kterou se civilisté sjíždějí z celé České republiky, uspořádal strakonický útvar už počtvrté. Celkem jí prošlo již 138 lidí, z toho 27 bylo žen.

„Kontakt! Nepřítel na dvanácté hodině!,“ křičí Pavla Novotná a plácne sebou do bahna. Málokdo by hádal, že tato zapálená bojovnice je v civilu zdravotní sestrou. „Zkoušela jsem se před časem dostat do armády, ale nebyla volná pozice. Chtěla jsem zjistit, jestli mě stále láká, stát se vojákem z povolání,“ prozradila, proč se přihlásila na akci pro civilisty. „Práci v nemocnici mám ráda, přesto tuto možnost nezahazuji. Beru to jako druhou variantu,“ doplnila Pavla Novotná.

Ženy i muži také poznali práci s armádní technikou, kterou strakonický protiletadlový raketový pluk po᠆užívá. Na trenažérech si vyzkoušeli, jak se sestřelují nepřátelská letadla. Nacvičovali první pomoc v boji, učili se ovládat radiostanice, orientovat se v mapě.

Déšť armádní nadšence prověřil. Noc strávili pod přístřešky na vojenském cvičišti Oldřichov. Spánku si užili jen hodinu až dvě, přesto v sobotu ráno pokračovali v armádní průpravě.

„Měli obrovskou snahu naučit se něco nového a získat nové zkušenosti. Poslouchali, co jim říkáme, a navíc se i sami aktivně ptali,“ pochválil účastníky rotný Ondřej Lepič. Akce prý byla dobrou zkušeností i pro něho. „Důležitá je komunikace a práce s lidmi. Poznatky využiji při své službě u strakonického pluku,“ dodal rotný Ondřej Lepič, který působí na pozici velitele družstva.