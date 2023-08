Pod dohledem zkušených armádních instruktorů podstoupí civilisté vojenský výcvik. Cvičit budou bojové drily i boj zblízka. Vyzkoušejí si i to, jak se poskytuje první pomoc raněným vojákům v boji. „Protože akci organizuje protiletadlový pluk, jehož hlavním úkolem je chránit vzdušný prostor České republiky, nechají vojáci zájemce nahlédnout i pod pokličku jejich odbornosti, tj. pozemní protivzdušné obrany. Civilisté se tak seznámí s radiolokační technikou a raketovými systémy,“ doplnila tisková mluvčí pluku Jana Samcová.

O přihlášení být vojákem na zkoušku uvažuje také Libor z obce na Strakonicku. "Bylo mi 18 letos v březnu, tak bych to asi zkusil. Už jen proto, jestli to fyzicky zvládnu. Třeba budu nakonec vojákem," říká.

Vážná nehoda na Strakonicku, motorkář se střetl s kamionem. Zemřel

Pomocí radaru si zájemci například vyzkoušejí zachytit a rozpoznat nepřátelské letadlo a na trenažéru protiletadlového kompletu si jej zkusí cvičně zničit. Na vlastní kůži také poznají, s jakou přesností vojáci manipulují s jeřábem, pomocí kterého nabíjejí rakety na odpalovací zařízení. V neposlední řadě si prohlédnou také speciální vozidla, kterými strakoničtí vojáci disponují.

Nevšední akce proběhne v pátek 13. října, zájemci se ovšem musí nejpozději do 30. srpna přihlásit. Mohou se zúčastnit lidé starší 18 let, kteří nejpozději do 30. srpna zašlou přihlášku na e-mail tid25plrp@army.cz. Další informace, včetně formuláře přihlášky, jsou k dispozici na webových stránkách útvaru https://25plrp.army.cz.