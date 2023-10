Téměř 30 civilistů zavítalo v pátek 13. října do posádky 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, aby si zkusili, jaké to je být vojákem.

Civilisté si vyzkoušeli transport raněného. | Foto: Archiv Skupiny kybernetických sil a informačních operací

„Lidé, kteří se akce zúčastnili, si chválili nejenom to, že si mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži, ale i skvělý kolektiv vojáků, kteří se jim věnovali,“ řekla kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku. Účastníky akce přijeli pozdravit velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Čepelka a ředitel Agentury personalistiky AČR brigádní generál Vladimír Studený.

Nejmladším účastníkem byl osmnáctiletý Vítek Boldiš, který na akci přijel z Prahy. Momentálně studuje čtvrtý ročník Střední průmyslové školy elektrotechnické, a přestože by chtěl ve studiu pokračovat na vysoké škole, souběžně by rád vstoupil i do aktivní zálohy. Lákala by jej právě strakonická jednotka. „Líbí se mi Strakonice, znám tady i okolí, jezdím sem totiž se skautem na tábor,“ objasnil mladík, co jej táhne do jižních Čech.

Za vstup do aktivní zálohy mají kredity na vysokou. Výzva pro ty, kteří váhali

Na akci se mu líbilo hlavně to, že se nejednalo o nějakou exkurzi, ale že si mohl řadu věcí vyzkoušet na vlastní kůži. „Nadchla mě jízda bojovým pásovým vozidlem, bavil mě boj zblízka a bojové drily,“ sdělil Vítek Boldiš. Příjemně jej překvapili i vojáci, kteří se civilistům celý den věnovali. „Přiznám se, že jsem se před akcí trochu bál. Čekal jsem, že tu budeme stát jen v pozoru a vojáci na nás budou křičet. Ve finále jsem tu poznal strašně fajn lidi, kteří se snažili nám ukázat, co obnáší jejich práce,“ doplnil student z Prahy.

Cesta k vysněné pozici nebyla jednoduchá

Jedním z vojáků, který se věnoval civilistům, byl i desátník Lukáš Kindelmann. Shodou okolností on sám se akce Vojákem na zkoušku zúčastnil před dvěma roky. „Zaujal mě tehdy protiletadlový raketový komplet RBS-70. Kvůli oční vadě mě nemohli přijmout na pozici operátora kompletu, proto jsem podstoupil laserovou operaci očí,“ svěřil se desátník Kindelmann, že jeho cesta k vysněné pozici nebyla jednoduchá. O to víc si teď své práce váží: „Jsem spokojený, práce mě baví. Vstup do armády byl podle mě správný krok,“ dodal.

Na akci Vojákem na zkoušku rád vzpomíná. S některými ze svých tehdejších spolubojovníků je doteď v kontaktu. „Zrovna při nedávném cvičení Tobruq Shield jsem se potkal s kolegou, který byl také v roce 2021 na této akci a nyní slouží u strakonické jednotky aktivní zálohy.“

Akce se osvědčila

Zároveň se ukazuje, že akce má smysl. „Dotazujeme se nově příchozích vojáků, co je motivovalo a přivedlo do armády. Potvrzujeme se nám, že tato akce patří mezi úspěšné náborové aktivity. Zároveň se nám osvědčila i spolupráce s rekrutačními pracovišti, jejichž příslušníci se akce pravidelně účastní,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Luděk Teger.

Akce si od roku 2018, kdy ji strakonický útvar zorganizoval poprvé, získala velkou oblibu. Celkem jí prošlo už 215 zájemců.