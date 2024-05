Příprava strakonických vojáků do zahraniční operace je v plném proudu. Její nedílnou součástí byl i výcvik v přepravě techniky po železnici, který vojáci absolvovali před pár dny. „Takzvané vagónování, jež pravidelně cvičí všichni příslušníci Armády ČR, bylo tentokrát pro strakonické vojáky výjimečné tím, že poprvé nakládali vozidla Iveco,“ popisuje celou akci tisková důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích Jana Samcová.

Navádějící osoba musí být obezřetná a sledovat pohyb vozidla. | Foto: Jana Samcová

Lehká obrněná vozidla Iveco nepatří do běžné výzbroje 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Vojáci je ale budou používat na misi v Lotyšsku, proto je musí umět ovládat ve všech situacích S jedním takovým na železniční vagón najížděl i desátník L. H. „Vozidlo má automatickou převodovku. Jeho ovládání je tak jiné než u aut s manuálním řazením,“ prozradil. Při najíždění vozidla musí mít podle něj řidič hlavně cit pro práci s plynem a brzdami.

Auta maní při najíždění na vagóny mají sklopená zrcátka. Proč tomu tak je? „Mohla by odvádět pozornost řidiče, který musí sledovat a plně se soustředit na osobu, která jej navádí,“ vysvětlil desátník L. H. Pro něj jako řidiče se jedná o nutné ztížení, na které je potřeba si zvyknout. „Myslím, že většina řidičů věří v prvé řadě sami sobě. V tomto případě vkládáte důvěru do osoby, která vás navádí,“ dodal s tím, že hodně záleží na sladěnosti obou aktérů.

On sám má s vagónováním již řadu zkušeností. Nejvíc vzpomíná na to, když se těžká technika přepravovala do Polska na bojové střelby z protiletadlových raketových systémů. „Je to hlavně o zkušenosti, aby si vojáci tuto činnost vyzkoušeli a natrénovali,“ je přesvědčený desátník L. H.

Do mise se těší kvůli novým zkušenostem

Stejně jako při každém jiném výcviku, i zde je důležité dodržovat bezpečnost. „Člověk musí být prostě obezřetný a dávat pozor. Musí sledovat pohyb vozidla s ohledem na jeho rozměry,“ doplnil další ze cvičících vojáků desátník L. K., který si vyzkoušel roli navádějícího. V armádě slouží dva roky, výcvik v přepravě po železnici tak neabsolvoval poprvé. V zahraničí ovšem dosud nasazen nebyl. „Bude to moje první mise. Těším se hlavně kvůli novým zkušenostem, které zde získám,“ svěřil se desátník L. K., jenž se společně s kolegy připravuje na misi do Lotyšska.

Část strakonických vojáků, kteří v létě vyrazí do Pobaltí, již mají zkušenosti s nasazením v zahraničí. Od července 2021 do ledna 2023 působili v Litvě v rámci alianční mise předsunuté přítomnosti. Postupně se zde vystřídala celkem tři úkolová uskupení, jejichž jádro pokaždé tvořili vojáci ze Strakonic.

Uplynulo 79 let od konce války. Strakonice si připomněly odvahu svých předků

Podle slov kapitána Ladislava Dutky, který bude strakonickým vojákům v Lotyšsku velet, zkušenosti vojáků z předchozího nasazení výrazně usnadňují přípravu jednotky. „Vojáci chtějí vyjet do zahraniční operace a sbírat nové zkušenosti. Příprava probíhá podle plánu nejen díky přístupu řadových vojáků, ale i ve spolupráci s příslušníky štábu, kteří zpracovávají potřebnou dokumentaci a řeší logistické zabezpečení jednotky.“

Kapitán Dutka současně prozradil i to, co čeká jednotku v nejbližší době. „Připravujeme se na poslední odborně-taktický výcvik, po kterém již bude následovat certifikační cvičení. Jeho smyslem bude prověřit, jestli jsou vojáci pro nasazení v zahraniční operaci připraveni,“ dodal kapitán Ladislav Dutka.