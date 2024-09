Výcvik v těchto podmínkách je pro účastníky náročný zejména po psychické stránce. „Jde o to, aby se zbavili případného psychického bloku a překonali prvotní strach. Hodně pomáhá, když jim některý z instruktorů nejprve předvede, jak se to má dělat,“ uvedl instruktor vojenského plavání rotmistr Jaroslav Dudek. Nejistí jsou vojáci zpravidla při prvních skocích do rozbouřené vody. Prubířským kamenem, který hodně prověří psychiku vojáků, je podle rotmistra Dudka okamžik, kdy si vojáci zkusí sjet kanál jen sami v záchranné vestě, tedy bez raftu.

Že se jedná o jednu z nejnáročnější částí výcviku, potvrdila i četařka Veronika Bubeníková. „Člověk se často ocitá pod vodou a má málo času se nadechnout. Kolikrát se naloká vody,“ popsala, co vojáci zažívají při sjezdu kanálem měřícím přes půl kilometru. I jako zkušená plavkyně má respekt před rozbouřenou vodou. „Když jsem to poprvé viděla z břehu, říkala jsem si, že to bude pohoda. Jak jsem ale nakonec byla překvapená,“ zavzpomínala na svůj první sjezd peřejemi. „Pokaždé s tím bojuji a překonávám sama sebe,“ dodala četařka Bubeníková.

Na kanále v Českém Vrbném se vojáci zdokonalovali v tom, co se již předtím učili v klidnější vodě. „Naživo si ověřili, jestli jsou schopni vyrovnat se s pocitem vody, jak tomu my říkáme,“ sdělil rotmistr Jaroslav Dudek. Když se lidem dostane do obličeje voda, mají tendenci si mnout oči, zacpávat nos a podobně. „Při skrytém plavání, které se vojáci v tomto kurzu také učí, se jedná o výrazný demaskující prvek, který by je při bojové činnosti mohl prozradit,“ vysvětlil strakonický instruktor.