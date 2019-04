Na čtvrtek 11. dubna od 9 hodin proto připravila ve svém areálu ukázku, která má oslovit potenciální zájemce z civilu o službu u strakonického útvaru. Zaměřena je na profesi vojenských řidičů a mechaniků.

Podle tiskové mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice Jany Samcové se podobné akce osvědčily. „Vloni jsme zorganizovali akci, jež byla zaměřena na představení profese vojenského kuchaře. Třetina lidí, která tehdy dorazila do kasáren, si skutečně podala přihlášku do Armády ČR. Vycházíme z toho, že pro potenciální zájemce je nejlepší se podívat přímo na pracoviště, v případě mechaniků například do dílen, kde by pracovali. Mají možnost prohlédnout si prostory kasáren a promluvit si tváří v tvář s vojáky, kteří tuto profesi u vojenského útvaru zastávají,“ upřesnila Jana Samcová.

Akce, která má sloužit k podpoře náboru, je připravována ve spolupráci s rekrutéry z Českých Budějovic.

Klára Alešová