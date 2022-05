Měsíce příprav

Vojáci se na zahraniční cvičení připravovali několik měsíců. „Cvičili nejen v domovské posádce ve Strakonicích, ale i na vojenských letištích v Bechyni a Čáslavi,“ dodala kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku.

Trénovali zejména zachytávání, identifikaci a sestřelování vzdušných cílů, takzvaně nanečisto. „Máme za sebou poslední etapu výcviku, jejímž hlavním cílem bylo sladit celou jednotku. V nadcházejících dnech nás čeká ještě certifikační cvičení,“ sdělil vrchní praporčík oddílu.

Strakoničtí vojáci během výcviku spolupracovali s leteckým personálem 21. základny taktického letectva a 22. základny vrtulníkového letectva. Zachytávali nejen bojové letouny a vrtulníky, ale i model letadla, vybavený koutovým odražečem. Na podobný terč, konkrétně bezpilotní prostředek MJ-7 Szogun, budou vojáci střílet i v Polsku. „S ohledem na jeho vlastnosti, musí zachycení a vlastní sestřelení proběhnout velmi rychle,“ vysvětlil praporčík Hammerbauer a dodal, že při zachycení cíle radiolokátorem nerozhoduje jeho velikost, ale odrazná plocha.

Mládí má zelenou

Téměř polovinu české jednotky budou tvořit nováčci. Do Polska vyrazí zejména vojáci, kteří u strakonického útvaru neslouží déle než dva nebo tři roky a se systémem 2K12 KUB zatím nikdy nestříleli.

První zkušenost to bude i pro poručíka Petra N. Jako velitel radiolokátoru bude mít velkou zodpovědnost, aby s operátorem zachytili cíl. „Uděláme všechno pro to, aby jednotka úspěšně odstřílela,“ slíbil mladý důstojník, který ve Strakonicích slouží od loňského srpna. „Výcvik byl intenzivní a časově náročný, ale dalo se to zvládnout,“ shrnul poručík, jak se připravoval na první bojové střelby. Do Polska se podle svých slov těší. O tomto cvičení nám říkali již během studia na Univerzitě obrany, jsem za tuto příležitost moc rád,“ svěřil se Petr N.

Spolupráce

Na přípravě budoucích důstojníků spolupracuje brněnská univerzita se strakonickým útvarem již od roku 2015 . Nejdůležitějších cvičení se účastní jak pedagogové a odborní asistenti, tak i někteří studenti. „Praktické zapojení studentů považuji za správnou cestu při přípravě budoucích důstojníků. Spolupráce s Katedrou protivzdušné obrany si velmi cením už proto, že se jedná o investici do personálu, která se nám mnohonásobně vrátí po nástupu studentů k útvaru,“ zdůraznil velitel 251. protiletadlového oddílu podplukovník Jaroslav Sekanina.

Zároveň potvrdil i snahu o kvalitní přípravu velitelů na jednotkách. „V oblasti odborné přípravy klademe větší důraz na velitele čet a vedoucí praporčíky. Sázíme na mládí a vojáky v nižších hodnostech,“ objasnil svůj záměr velitel oddílu.

Vojáci z Pobaltí

Mezinárodního cvičení Ramstein Legacy 2022 se zúčastní do 5000 vojáků z více než 16 aliančních zemí. „Cvičení je mimořádné svým rozsahem a velikostí. Poskytuje možnosti výcviku v boji proti všem prostředkům vzdušného napadení, včetně využití simulačních technologií. Důraz bude kladen na vedení společných protivzdušných operací vysoké intenzity v mezinárodním prostředí,“ přiblížil podplukovník Sekanina s tím, že cvičení řídí alianční velitelství vzdušných sil (HQ AIRCOM) v německém Ramsteinu a konat se bude jednou za dva roky.

Strakonický útvar bude na cvičení zastupovat nejen jednotka, vyzbrojená systémem 2K12 KUB, ale i jednotka s protiletadlovými komplety RBS-70, která je aktuálně nasazena v alianční misi předsunuté přítomnosti v Litvě.