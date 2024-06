Besedy se spisovateli, přednášky o zajímavých knihách. To je festival Zeyerovy Vodňany, který se letos koná od 17. do 21. června. Právě díky němu se z Vodňan stane na chvíli město spisovatelů. Oblíbení autoři se sem sjíždějí z celé republiky.

Spisovatelka Zuzana Pospíšilová na besedě s dětmi z vodňanských základních škol. | Foto: Deník/Klára Alešová

U zrodu festivalu Zeyerovy Vodňany, který je pravidelným setkání autorů s žáky, studenty a zájemci o literaturu, stál před lety spisovatel Jan Bauer. „Měl jsem tehdy štěstí na lidi kolem sebe. Místostarostou byl František Zborník, známá kulturní osobnost jižních Čech, který nápad podpořil a přidala se k nám i tehdejší ředitelka knihovny Eva Loudová,“ zmínil začátky Jan Bauer.

Vzpomíná, že už na první ročník Zeyerových Vodňan se podařilo dostat jména jako je Eva Kantůrková a Lubomír Feldek. Postupně se tu vystřídala celá řada populárních autorů nechyběli mezi nimi například Michal Viewegh či Vlastimil Vondruška.

Za dětmi přijela do Vodňan jejich oblíbená autorka Zuzana Pospíšilová

Letos potěšila hlavně dětské publikum spisovatelka Zuzana Pospíšilová. S druháky a třeťáky vodňanských základních škol vedla zajímavé a hravé besedy v budově bývalé základní umělecké školy. A děti byly nadšené! Mnoho z nich si přineslo i vlastní knihy, které chtěly od své oblíbené autorky podepsat.

Spisovatelka Zuzana Pospíšilová a zakladatel festivalu Zeyerovy Vodňany Jan Bauer.Zdroj: Deník/Klára AlešováAutorka dětských knih, jako je například Školní stěně, Kouzelná třída, Hasičské pohádky a Strašidelný dům, přijela do Vodňan až z Bílovce na severní Moravě a moc jí potěšilo, že děti její pohádky znají.

Že umíte děti zaujmout, je jasné už z vašich knih, ale jak si s nimi poradíte na besedách? Máte nějaký recept na udržení jejich pozornosti?

Snažím se besedy pro děti dělat interaktivní, hrajeme si s písmenky, hádáme hádanky a musím říct, že děti jsou úžasné a zapojují se bezvadně.

V psaní knížek nejste žádný troškař, kolik už jich máte na kontě?

Na certifikátu z pelhřimovské agentury Dobrý den mám uvedeno 283 knih, ale to bylo v lednu, od té doby mi vyšlo dalších šest knížek, takže už jich je 289.

To je úctyhodné číslo, kde berete inspiraci a jak jste se dostala k psaní? Nebylo to přece vaše původní povolání…

Už když jsem byla dítě, vymýšlela jsem si různé pohádky a básničky. Vyrůstala jsem v dost kreativním prostředí, tatínek byl divadelní režisér, maminka učitelka, hrálo se u nás ochotnické divadlo… Nikdy mě ale nenapadlo, že bych mohla psát a stát se spisovatelkou. Vystudovala jsem psychologii a jako psycholožka jsem pracovala. Ale když se mi narodily děti, začala jsem pro ně vymýšlet pohádky, básničky a hádanky. Bylo to, jako když vybuchne sopka, najednou jsem v sobě objevila něco, co musí jít ven a nejde to zastavit, a tak doslova chrlím ty mé pohádky.

Děti už máte dospělé, co je pro vás teď tím hnacím motorem?

Hnacím motorem je pro mě to, že se dětem mé pohádky líbí a že je znají. Ukázky z mých knih jsou i v čítankách. Nikdy se mi ani nezdálo o tom, že by se mi mohlo něco takového podařit.

Nyní už z vás je tedy spisovatelka na plný úvazek…

Ano, od rou 2016 už jenom píšu, do té doby jsem pracovala jako dětská psycholožka.

Proč myslíte, že děti vaše pohádky tak milují? Myslíte, že to může být tím, že jako dětská psycholožka rozumíte dětské duši?

Myslím, že vše, co mě v životě potkalo, se velice hezky spojilo. To, že tatínek byl divadelní režisér, maminka učitelka, vždy se totiž snažím do knížek propašovat něco didaktického, i to, že jsem byla dětskou psycholožkou. Vznikl takový koktejl, ze kterého vzešla právě ta moje role spisovatelky.

Máte aktuálně v hlavě nějaké další pohádky? Na co se mohou děti těšit?

Určitě se mají na co těšit. Chystám další pokračování knížek, které už znají. Budou další Detektivové, další pokračování Lumpíčka a Rošťandy, další Hasičské pohádky a Kouzelná třída.

A kde se s vámi mohou děti potkat osobně?

Jezdím na různé besedy po celé České republice. Pokud by mě chtěl někdo vyhledat a besedu navštívit, najde termíny na mých stránkách.