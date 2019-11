Vítězně ze soutěže vzešlo architektonické studio Projektil. Navrhlo poměrně malý a jednoduchý objekt čekárny doplněný soustavou několika střech. Jejich geometrie vytváří s nově vysazenými stromy dojem baldachýnu, který prodlužuje přilehlý park. „To se nám líbí. Byly bychom rádi, aby lokalita stala příjemným místem pro setkávání lidí,“ uvedl místostarosta Tomáš Bednařík.

Vzhled nádraží bude 28. listopadu představen veřejnosti. „Plánujeme setkání, na kterém chceme projekt představit. A chceme slyšet také případné připomínky veřejnosti,“ dodal Bednařík.

Přestavba nádraží by měla vyjít na přibližně 25 milionů korun bez DPH. V roce 2020 až 2021 by se město chtělo pokusit získat na akci dotace a v následujících letech by se mohlo začít stavět.

Autobusové nádraží kupovalo město na jaře letošního roku a za přibližně devět milionů korun. Cílem bylo zachovat autobusovou dopravu ve Vodňanech, sloučit zastávky na jedno místo a pro cestující připravit pro cestování důstojnější podmínky. A to se povedlo. Prostor autobusového nádraží zatím prochází dílčími úpravami, na které stačí samo město. Došlo například k výmalbě budovy a modernizaci nábytku. „V současné pracujeme na tom, aby nádraží bylo bezbariérové,“ doplnil na závěr místostarosta Tomáš Bednařík.