Poslední červencové pondělí mělo být přitom šťastným dnem, kdy se chystala oslava Stelinčiných narozenin. Místo toho přišla ale zpráva o tragické nehodě, při které zemřel jejich nejbližší. Kromě péče o malou Stelinku zůstala mladé mamince rázem na krku hypotéka ve výši 3,6 milionů a půjčky, o kterých ani netušila. „S mateřskou ve výši šesti tisíc je téměř nemožné tohle všechno zaplatit a zároveň se o Stelinku řádně postarat,“ popisuje situaci teta malé slečny, Natálie Srncová.

Utěšit bolavé srdce, to umí jen čas. Ale jsou věci, se kterými pomoci lze. Své sestře se v těžké chvíli rozhodla pomoci právě Natálie Srncová. Na portálu Donio založila sbírku, na kterou mohou lidé přispívat libovolnými finančními dary a její sestře a neteři pomoci s břemenem, které na ně po odchodu milované osoby zbylo. „I přesto, že se snaží pomáhat celá rodina, nestačí to. Proto vás moc prosím o pomoc. Ne pro nás, ale především pro Stelinku, aby mohla mít krásnou budoucnost a mohla si užít dětství tak, jak to bez tatínka jen jde,“ žádá mladá žena.

Finanční příspěvek v jakékoli výši je možné zaslat prostřednictvím portálu donio.cz ZDE.

Peníze, které budou prostřednictvím sbírky na Donio.cz vybrány, půjdou na hypotéku domku, který by si maminka především kvůli Stelince, která v něm vyrostla a má tu krásné vzpomínky na tátu, ráda udržela. Kromě vzpomínek má doma i dva pejsky, na které je velmi fixovaná a nerada by o ně přišla. Navíc poslední, co stihl tatínek pro Stelinku udělat, bylo postavit jí k narozeninám krásný zahradní domeček. Je to ta největší a poslední vzpomínka, kterou bude na tátu, který jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech pomáhal druhým, mít.

Další peníze by šly na zaplacení školkovného, poplatků za energie, léky, na výdaje za poskytnutí psychoterapeutické péče, nezbytné dětské vybavení a nutné opravy v domácnosti. „Za jakoukoliv částku budeme moc vděční,“ děkuje rodina.