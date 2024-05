Před Střední rybářskou školou ve Vodňanech se ve čtvrtek 16. května 2024 odpoledne sešly desítky lidí. Na trička a bundy si připínají startovní čísla a mají jediný cíl - podpořit Šimona. Právě pro něj se tu koná charitativní běh Run and Help Konta Bariéry. Výtěžek akce půjde na pořízení sportovní protézy, se kterou se bude moct mladík, který následkem nešťastného úrazu z dětství přišel o nohu, po letech zase rozběhnout.

Životní příběh šestnáctiletého Šimona Kasy z Písku, který v únoru podstoupil dobrovolnou amputaci nohy, inspiroval k uspořádání charitativního běhu v rámci jubilejního 10. ročníku Run and Help Konta Bariéry. | Video: Klára Alešová

Šimona Kasu přišli kromě rodiny podpořit kamarádi a spolužáci, ale také lidé, které vůbec nezná, ale kterým příběh mladého bojovníka není lhostejný. Osud se s Šimonem nemazlil. Když mu bylo pouhých sedm let, prodělal nešťastný úraz, který ho připravil o část pravé nohy a čtyři prsty na pravé ruce. Velkou část svého dětství tak trávil po nemocnicích a v péči lékařů, kteří se mu snažili pochroumanou nohu zachránit. „Nohu zachránili, ale… Noha se stále víc deformovala, nerostla stejně, jako ta zdravá, bolela a Šíma měl problémy i s kolenem a zády,“ popisuje stav, který předcházel dlouhému a těžkému rozhodnutí pro amputaci, maminka Hana Kasová.

Dodává, že nebylo prý snadné sehnat lékaře, který by se do takového zákroku pustil. Nakonec na operaci došlo a Šimon se učí chodit s protézou, kterou mu hradí pojišťovna. Touží ale po lepší, díky které se bude moct do života pořádně rozběhnout. Právě na běžeckou protézu mu lidé přispěli prostřednictvím Konta bariéry a běhu Run and Help ve Vodňanech.

„Jednu protézu už mám, ta je ale na chůzi. Ta, kterou chci, je běžecká, která umožnuje větší rozsah pohybu, bude lepší nejen na rybaření, ale i pro normální život,“ vysvětluje rozdíl Šimon Kasa. Na běh ho přišli podpořit i jeho spolužáci. Svého kamaráda za jeho statečnost obdivují. „Šimon je dříč, všechno zvládá, obdivujeme ho i to, jak je v pohodě psychicky,“ shodují se.

Šimon se s protézou ještě sžívá, amputaci nohy podstoupil teprve v únoru. „Musí se naučit s ní chodit, ale to pro něj nebude problém. Setkali jsme se se spoustou lidí, kteří mají protézu, když ji měli schovanou pod kalhotami, ani by člověk neřekl, že nemají nohu. Šimona čeká život s hendikepem, ale plnohodnotný, ne v bolestech a ne o holích, jako to bylo dosud. Tohle zvládne,“ věří svému synovi Hana Kasová, i když přiznává, že rozhodnout se pro amputaci bylo nesmírně těžké.

Jako obrovskou motivaci pro lidi s hendikepem vidí běh Run and Help ředitelka Konta Bariér Jolana Voldánová. „Akce ve Vodňanech je úžasným příkladem toho, jak tyto akce fungují. Vrstevníci pomáhají svému kamarádovi, aby mohl žít plnohodnotný život stejně jako oni. Myslím, že už to nebude dlouho trvat a Šimon poběží společně se svými spolužáky a zařadí se do běžného života, zatímco dnes by byl ještě odkázaný na vozíček a nebo by musel popoběhnout s berlemi,“ uvedla Jolana Voldánová.

Jedním z větších dárců, kteří přispěli na chlapcovu protézu, byla i společnost Sonoco ThermoSafe Vodňany, která vyrábí transportní boxy zejména pro farmaceutický průmysl. Přihodila na konto 10 tisíc korun. „Dozvěděli jsme se o příběhu Šimona a rozhodli jsme se, že bychom ho chtěli podpořit. Přispěli jsme mu finanční částkou a zároveň jsme se sešli jako tým, abychom si společně s ním užili dnešní den,“ uvedl za společnost vedoucí závodu Jan Milan.

Podpořte Šimona Ten, kdo se nemohl běhu zúčastnit osobně, může sbírku i tak podpořit, a to převodem na transparentní účet Konta Bariéry 17111444/5500 s variabilním symbolem 2222 a specifickým symbolem 59882.

Run and Help probíhá od dubna do června 2024 napříč Českem. Na pomoc lidem s handicapem při něm tentokrát s Kontem Bariéry vyběhne i český vodní slalomář a olympijský medailista Vavřinec Hradilek, který je patronem akce. „Běhání je pro mě radost, a když při něm navíc můžu někomu pomoct, platí to dvojnásob. Těším se, že spolu s Kontem Bariéry k pohybu i pomoci těm, kteří to potřebují, společně motivujeme co nejvíc dětí i dospělých, protože sport i charita prostě patří do života,“ říká Vavřinec Hradilek.