Vodňany otevírají novou rozhlednu na Svobodné Hoře

To, co Vodňanští deset let plánovali a o čem snili, se stalo realitou. Na Svobodné Hoře nedaleko města stojí 26 metrů vysoká rozhledna.

Rozhledna se lidem poprvé otevře v pondělí 28. října. | Foto: Deník/ Klára Alešová