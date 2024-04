Slavnost na několika místech ve městě s kulturním a tvořivým programem. To je festival s názvem Vodňanský obývák aneb Zabydlet Vodňany, který ve čtvrtek 18. dubna začíná ve Vodňanech. Až do 20. dubna se můžete těšit mimo jiné na venkovní kavárny, herny pro děti, výtvarné a tvořivé dílny i výstavy.

A proč právě Vodňanský obývák? „Co vás napadne, když se řekne obývák? Pokud začnete myslet na místo, kde se cítíte dobře, pohodlně, bezpečně, zkrátka, jako doma v obýváku, pak je to přesně to, co chceme prvním ročníkem festivalu navodit. Zabydlet Vodňany. Vodňanský obývák nabídne nejen kulturní program na různých místech ve městě, vyrostou zde také venkovní kavárny, herna pro děti, budou se konat výtvarné a tvořivé dílny, výstavy a hry. Část programu připraví jihočeské sociální podniky, které dávají práci lidem, kteří by si ji obtížně hledali u jiných zaměstnavatelů,“ uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Vodňany Michala Piskačová.

Součástí akce bude také návštěva projektu Moetivi karavan: Expedice k domovu, vystoupení Bezdomoveckého divadla, koncert hudební skupiny DVA nebo projekce tří filmů z nabídky mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět, který se letos poprvé koná také ve Vodňanech.

Vodňanský obývák aneb Zabydlet Vodňany - program: čtvrtek 18. dubna • 9.00 a 11.00 - Moetivi karavan: Expedice k domovu | program pro školy | před KD | 50 Kč

• 14.00 a 16.00 - Moetivi karavan: Expedice k domovu | program pro veřejnost | před KD |

70 Kč| omezená kapacita - objednávky v MěKS Vodňany

• 16.00 - AKCe ČR (Asociace kulturních center ČR) meet a slavnostní zahájení | kavárna Magnet | zdarma

• 18.00 - Jeden svět: Moje nová tvář. Dokumentární film Jarmily Štukové a diskuse s režisérkou | KD kino | 100 Kč pátek 19. dubna • 9.00 a 11.00 - Moetivi karavan: Expedice k domovu | program pro školy | před KD | 50 Kč

• 14.00 a 16.00 - Moetivi karavan: Expedice k domovu | program pro veřejnost | před KD | 70 Kč | omezená kapacita - objednávky v MěKS Vodňany

• 14.00 - 17.00 - ZUŠ recyklbook s Gábinou Valentovou | Dvorek U Koníčka | zdarma

• 14.00 - 18.00 - Pražírna Drahonice | fara Vodňany

• 18.00 - Bezdomovecké divadlo: Příběh křížové cesty | fara Vodňany | zdarma

• 20.00 - Jeden svět: Venezuela, země ztracených dětí | dokumentární film a diskuse | KD kino | 100 Kč sobota 20. dubna • 8.00 -12.00 - Informační stánek | Trhy na náměstí Svobody

• 9.00, 11.00, 13.00 - Moetivi karavan: Expedice k domovu | program pro veřejnost | před KD | 70 Kč

• 10.00 – 16.00 - Kabinet CB: Dílna pro děti a kafe venku a Kavárna a čajovna U Lípy | Kalinovo náměstí | zdarma

• 14.00 - Vernisáž výstavy HUMANITAS: Jakub Sajler – obrazy a kresby | Sloupová síň | zdarma

• 16.30 - DVA | koncert a párty | kavárna Magnet | 200/100 Kč

• 18.00 - Jeden svět: Hranice. Film Agnieszky Holland a moderovaná diskuse | sál KD | 100 Kč

Na realizaci projektu se společně podílí několik organizací, vedle Městského kulturního střediska také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci projektu Rozvoj ekosystému sociálního podnikání, Regionální rozvojová agentura jižních Čech, a. s., partnery jsou Knihovna Gelasta Vodňanského, Muzeum a galerie Vodňany, Římskokatolická farnost Vodňany, Základní umělecká škola Vodňany a další.