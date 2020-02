Vodňany jsou plné kultury. Připravují výstavu knih Jana Bauera a další

Kambodža s Markem Kovářem Vodňany Kambodža, země starobylých chrámů a prolité krve. To je název cestovatelské přednášky s promítáním, se kterou přijede do Vodňan Marek Kovář. Zastavit se s ním můžete ve starobylých chrámech v Ankoru a podíváte se i do typické plovoucí vesnice na jezeře Tonle Sap. Zajímavostí bude vyprávění o kambodžském králi, který jako jediný vladař na světě hovoří plynně česky. Akce se koná v Městská galerii ve Vodňanech.

