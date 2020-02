Lepší autobusové spojení s Prahou. To chce pro své občany zajistit město Vodňany, které je od loňského roku majitelem autobusového nádraží.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. | Foto: Adam Fogl

„Spojů na hlavní město není dostatek, hlavně o víkendech. Lidé to řeší tak, že dojedou autem do Písku a tam nasednou na autobusy do Prahy,“ uvedl místostarosta Tomáš Bednařík.