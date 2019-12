Vodňanští výtvarníci opět připravili poslední výstavu roku

I v letošním prosinci Klub vodňanských výtvarníků zaplnil prostory městské galerie ve Vodňanech obrazy, fotografiemi a výrobky z keramiky. Místní umělci a jejich přátelé zde prezentují to, co vytvořili v průběhu celého roku. Letos zde navíc současně představuje své dřevěné betlémy Jiří Janoušek z Vodňan. Návštěva výstavy tak baví i děti, které odcházejí s rozzářenýma očima. Obě výstavy se budou konat až do neděle 29. prosince.

Prodejní výstava | Foto: David Rošický