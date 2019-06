Vodňany – Další demonstrace na protest proti premiérovi Andreji Babišovi se konala v úterý 11. června před kulturním domem ve Vodňanech.

Během chvíle se sešlo ke stovce lidí a přibývali další. Tentokrát je přijel podpořit i zakladatel a hlavní postava spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který neskrýval ve svém rodném městě nervozitu. S lidmi řešil mimo jiné i otázku toho, co by se stalo, kdyby premiér Andrej Babiš odstoupil. „Ideální řešení současné situace by bylo, kdyby hnutí ANO premiéra vyměnilo,“ uvedl Minář s tím, že jen výsledek voleb může ale nakonec dlouhodobě situaci změnit.