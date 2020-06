Poslední květnové páteční odpoledne patřilo v Městské galerii ve Vodňanech předávání cen za mimořádné výkony. Stalo se již zvykem, že jsou tato ocenění předávána v rámci Městského plesu. Ten se však v letošním roce v důsledku protikoronavirových opatřením nekonal, a tak se ceny předávaly v samostatné ceremonii.

Ve Vodňanech se konalo předávání cen za mimořádné výkony. | Foto: Deník / Lucie Hasilová

Starosta města Milan Němeček předal ocenění hned v 5 kategoriích. Vodňanskou nadějí do 15 let v oblasti sportu za rok 2019 se stala Kateřina Čejková, která se věnuje krasobruslení. Do síně slávy v kategorii kultura byl uveden Viktor Blaščák, jenž zasvětil svůj život výuce společenských tanců a za svou kariéru provedl více než 3500 žáků tanečními kroky po parketách sálů v mnoha městech regionu.