Vodňany – Přestavba letního areálu Škorna ve Vodňanech stála 20,4 milionu korun. Otevírat se mělo letos, ale zatím je areál pod zámkem.

Je zkolaudovaný, vše dopadlo tak, jak bylo schváleno v projektu bývalým zastupitelstvem a koupání v bazénu je na vlastní nebezpečí. „Tento provoz znamená neoplocenou otevřenou vodní plochu s přístupem kohokoliv a kdykoliv. Udržet kvalitu vody, odpovídající vybavenost a bezpečnost návštěvníků v tomto režimu, je téměř nemožné. To se nám nelíbí. Lidé by měli dostat kvalitní služby. Že se tam někomu něco stane, to si také nechceme vzít na zodpovědnost,“ říká současný radní Pavel Šťástka. Podle opozičního zastupitele Martina Macháče je škoda, že nové vedení radnice nedalo areálu šanci a nespustil se alespoň zkušební provoz.