Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vodňanech potřebuje rekonstrukci. Střecha věže je v dezolátním stavu, výmalby i fasáda potřebují opravit.

Vodňanský kostel. | Foto: Deník/ Klára Alešová

Cestu k dotacím vidí místní duchovní Josef Prokeš v Norských fondech. „Cesta je to ale ještě daleká a nevíme, zda bude úspěšná. Podmínkou pro žádání dotací je i navázání partnerství s Norskem. Na to už se nám podařilo získat dotace,“ uvedl Josef Prokeš. Do Vodňan přijedou příští víkend architekti z norského ateliéru Schjelderup & Gram.