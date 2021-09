Vodňanská veřejnost si sama plánuje svůj prostor. Teď řešili dvorek u knihovny

Kryté sezení, společenská místnost, herní prvek pro děti, to je jen hrstka z návrhů, které přinesli vodňanští občané v pátek 24. září na 1. veřejné plánovací setkání k úpravám dvorku u městské knihovny. Ten byl řadu let nevyužívaný a v letošním roce jeho přestavbu podpořila Nadace Via částkou 0,5 milionu korun. Podmínkou finančního příspěvku je však realizace změn ve spolupráci se širokou veřejností.

Na dvorku u vodňanské knihovny veřejnost plánovala jeho úpravy. | Foto: Deník/Lucie Hasilová

Po úvodní smršti typů se příchozí rozdělili do skupin a sami tvořili vlastní skici uspořádání nového dvorku. Architekt Pavel Macar si tak pro svoji další práci odnesl velkou spoustu podkladů. ‚‚Nyní se budu znovu návrhy probírat a budu hledat společné prvky, ze kterých vytvořím pracovní návrh pro další setkání,” říká mladý muž, jehož práce jsou realizovány především v zahraničí. OBRAZEM: Nostalgie. Strakonické OČKO skončilo Přečíst článek › ‚‚Další setkání se uskuteční v listopadu, kdy budeme, opět společně, připomínkovat první návrh. Na základě tohoto setkání pan architekt nakreslí finální verzi dokumentace, podle které budeme v průběhu příštího roku realizovat úpravy dvorku,” vyjasňuje ředitelka knihovny Kateřina Mašlová další postup. Již brzy by tedy Vodňany měly získat unikátní prostor pro trávení volného času naprojektovaný samotnými občany.



