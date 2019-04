V sobotu 6. dubna v 11 hodin v Sušici na jezu slavnostně odemknou Otavu a oficiálně tak zahájí vodáckou sezonu.

Ale nejde jen o odemknutí a vyplutí! Vodák a organizátor akce Václav Slavík ze Strakonic k tomu říká": "Ani se to nezdá, ale už je to dvacet let od prvního odemykání."

Je připraveno pohoštění i country muzika. Pokud bude počasí přát, pojedou vodáci až do Horažďovic.