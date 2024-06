První kilometry z pokusu přeplavat Vltavu z Nové Pece až k soutoku s Labem mají za sebou členky CZECH LADIES Teamu. Celkem sedmnáct dálkových a zimních plavkyň má v plánu štefetově překonat vodou 350 kilometrů, vyhrazeno na to mají šest nocí a šest dní.

Štafeta dálkových plavkyň se ve čtvrtek vydala na dalekou cestu Vltavou z Nové Pece do Mělníka. | Video: Deník/Hana Svítilová

Na startu prvního plaveckého úseku byla znát nervozita, ale především nadšení a dobrá nálada. „Je spousta věcí, které se můžou pokazit, ale my je všechny operativně vyřešíme," nepřipouští vážné potíže Kristýna Dyková. Právě v její hlavě zhruba před rokem nápad přeplavat Vltavu zrodil. „Myslela jsem, že mě s ním všichni pošlou do háje, ale kupodivu všichni souhlasili. Všichni, koho jsem oslovila, mi hned řekli, že plavou," cení si na svých parťačkách. „Jsem hrozně ráda, že už jsme na startu, teď už to jen poteče a poplave. Co přijde, budeme řešit za pochodu. Hrozně se bojím, ale taky se moc těším," usmívala se na břehu.

Čistě ženská štafeta obdivuhodný sportovní podnik zahájila symbolicky přímo u pramene nejdelší české řeky za zvuku Smetanovy Vltavy. První kilometry musely zdolat pěšky a na kole, do vody o teplotě 14,8 °C se první plavkyně, Lucie Gallistl Pilnáčková, zanořila ve čtvrtek 13. června 2024 krátce před pátou hodinou odpolední v Nové Peci. "Mám trému, je mi trošku zima, ale hlavně se těším," shrnula pocity těsně předtím, než se jen v plavkách ponořila do Lipna. Na neopren prý přijde řada až při dalších střídáních. Že to holky nebudou mít vůbec lehké, naznačila příroda hned vzápětí, kdy se spustil déšť i s kroupami.

Přes noc se bude čtyřčlenná skupinka střídat po zhruba hodinových úsecích, do vody se postupně chystají Kristýna Dyková, Dita Pelikánová a Jana Řezníčková. Ráno plánují dokraulovat až k lipenské hrázi. Kvůli nízkému stavu vody budou pak pokračovat s pádly v rukou z Vyššího Brodu na lodích, proplavou ale Českým Krumlovem, kde je řeka dostatečně hluboká, pak ovšem musí opět přesednout do kanoí. Čistě plavecký úsek pak začne zřejmě v Boršově nad Vltavou nebo v Českých Budějovicích.

Tam první skupinka dorazí v pátek kolem 17. hodiny a u náplavky pod Dlouhým mostem předá štafetu druhé partě ve složení Lenka Šlehoverová, Zuzana Sýkorová, Anna Bielecká a Ilona Peková. Na část trasy se k nim symbolicky přidají i další plavci, přinejmenším členové otužileckého spolku Promrzlé pyjavice. Vítaní jsou ale fanoušci či plavci na celé trase. Kde přesně se štafeta pohybuje a jak daleko to má třeba právě k vám, můžete sledovat ZDE

