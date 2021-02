Ještě odpoledne byla řeka na úrovni 80 centimetrů. Hranicí, kdy v létě povoluje správa Národního parku Šumava splouvání Teplé Vltavy, je přitom 50 centimetrů. Odborníci ovšem varují před tím, že splouvání řek v zimním období nebo za příliš zvýšené hladiny je životu nebezpečné!

Příčinou vzestupu hladin potoků a řek bylo tání a deště. Dopoledne v sobotu pršelo v celých jižních Čechách. Kolem poledne se pak situace začala měnit a kvůli postupu chladnějšího vzduchu od severu se déšť změnil ve sněžení.

"Sněžení by mělo k večeru od severu ustávat. Na jihu kraje asi vydrží déle," předpověděla vývoj počasí v sobotním odpoledni Eva Plášilová. Nasněžit mělo v nižších polohách až pět centimetrů, na Šumavě až deset. V neděli a v pondělí pak ještě místy může sněžit, ale úhrny by měly být do jednoho centimetru.

Vyšší hladina nebyla jen na Teplé Vltavě v Lenoře. Vltava měla v sobotu dopoledne v Českých Budějovicích 170 centimetrů, odpoledne v půl třetí ještě 130 centimetrů. Malše v Roudném dosáhla po půlnoci 90 centimetrů a odpoledne se držela ještě na 80 centimetrech. Všechny hodnoty výrazně převýšily roční průměry, ale nikde na jihu Čech nebyl dosažen 1. stupeň povodňové aktivity.

V neděli může podle Evy Plášilové místy mírně sněžit, bude zataženo, ale postupně budou srážky ustávat. Noční teploty ze soboty na neděli klesnou pod bod mrazu. ráno předpovídají meteorologové -3 až -6 °C, přes den -2 °C až 1 °C nad nulou, na horách celý den pod nulou.

V pondělí by mělo být polojasno až oblačno, místy ale s mrznoucími mlhami. V noci kolem -5 °C, kde se však vyjasní, tam na místech se sněhovou pokrývkou může být až -12 °C. Před den se má v pondělí zatahovat a navečer začne znovu pršet. Přes den by měly nejvyšší teploty být kolem 4 °C. Frontální systémy mají největší déšť přinést v úterý a ve středu.