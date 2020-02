Michal Masnička z Lišova na jezu zvaném Konopa staví malou vodní elektrárnu. „Chci vodáky ubezpečit, že vodácká sezona v tomto profilu nebude ohrožena. Etapa sportovní propusti bude do vodácké sezony dostavěna a zprovozněna.“

To potvrdil i Radek Šťovíček ze Sdružení Půjčovny lodí a kempy na Vltavě: „Nic se pro vodáky nezmění, se stavitelem jednáme a žádné přenášení lodí nebude. Povodí Vltavy navíc v řece udělá prohrábku, vodáci tak strach mít nemusí.“ Šlajsna zůstane na stejném místě, tedy na pravém břehu řeky pod skálou, nový jez dostane sklápěcí klapku.

Jak to všechno začalo?

K nápadu postavit svou první vodní elektrárnu přivedly Michala Masničku historické vodní elektrárny a jejich stavitelé, zaniklé mlýny a trosky dalších staveb, které ke svému provozu využívaly vodní energii. „Voda byla pomocníkem člověka už po staletí, když vodní pohon využíval v prvopočátku například na provoz mlýnů, pil, továren či dílen, ale později objevil, že lze práci vody přeměnit na mechanickou energii a poté i na energii elektrickou,“ vysvětluje investor stavby oficiálně pojmenované Malá vodní elektrárna Papouščí skála. „Investice do výstavby MVE je smysluplná jak co do ekonomické návratnosti vložených investic, tak co do ochrany přírody a životního prostředí.“

Ale cesta ke stavebnímu povolení nebyla vůbec jednoduchá…

Více nejen o elektrárně, ale i o rekonstrukci jezu a šlajsny se dočtete ve středeční příloze tištěného vydání Deníku.