Trasa splouvání byla stejná jako v době předkovidové, plulo se z Českého Krumlova do Zlaté Koruny. Jako první v kánoi do vln vyrazil Jan Kropáček řečený Školník, který má u Krumlova chalupu. "To se musí, zima nezima, odemykání je speciální událost. Ale jedu jen pod město, do kempu k Milanovi, tam mám přistavené auto," svěřil se vodák-nedočkavec přímo z vodní hladiny. "Oblečení mám dobré, jen boty se na vodu moc nehodí, ale to přežiju."