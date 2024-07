Obě vloupání se stala v červnu. Poprvé vnikl pachatel 20. června do domu v Řepici, kde sebral šperky, mince, peníze, notebook, tablet, hodinky, kabelky a další věci v celkové hodnotě několik set tisíc korun. O tři dny později se zloděj násilím dostal do domu v Radošovicích. „I tady se staly zájmem pachatele šperky za několik desítek tisíc korun. Pachatelé si domy zřejmě vytipovali a vloupali se do nich vždy v nočních hodinách,“ uvedla k případům tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Policisté případy řeší a získané indicie postupně vyhodnocují. U jednoho z vyloupených domů zachytila bezpečnostní kamera podezřelou osobu. „Záběry sice nejsou příliš kvalitní, ale v případě, že by někdo ze čtenářů osobu na snímku poznal nebo mu člověk v černé mikině, světlých kalhotách a v teniskách s tmavou špičkou někoho připomínal, ať se obrátí na policisty na telefonní číslo 974 237 700,“ dodala Jaromíra Nováková s tím, že jakákoli informace může při objasnění těchto trestných činů velmi pomoci.