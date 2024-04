Nesouhlas s tím, aby vlaštovky hnízdily na chodbě v přízemí bytového, domu podepsalo dvacet lidí. Na redakci Deníku se obrátila dcera jedné z obyvatelek domu, Dita Uhriková, obávala se toho, že vlaštovky, které v domě roky hnízdí, přijdou o svůj biotop. „Vlaštovky tu máme snad padesát let. Mají pět hnízd na chodbě v přízemí, nikdy tu nikomu nevadily. Mamka se stará o to, aby po nich bylo uklizeno,“ říká Dita Uhriková s tím, že jde o ohrožený druh, kterému ubývá míst, kde muže hnízdit. „Pokud je vyžene každý, brzo vyhynou,“ dodala s tím, že její rodina má zvířata ráda a bude hájit jejich práva.

Dům v Mutěnicích, kde vlaštovky mají azyl, prochází generační obměnou, žijí tu rodiny s dětmi a mladí lidé, kteří vidí situaci jinak. „Nejsme proti vlaštovkám, nechceme jim ublížit ani je vyhnat v době, kdy mají hnízdit. Ale také nechceme, aby byl v našem domě nepořádek. Nechceme žít mezi výkaly a sbírat uhynulé ptáky. Vlaštovky nejsou jen v přízemí, létají i do vyšších pater domu, odkud pak netrefí ven, jsou zmatené a musíme je vyhánět,“ shodlo se na situaci deset lidí, kteří bydlí přímo v domě nebo v sousedním vchodu. Podle nich nemají vlaštovky klid ani na hnízdění. „Kolem domu je často pohyb a když mají ptáci mladé, někdy se bojí zalétnout do vchodu nebo je někdo vyruší. Myslíme si, že by měli větší klid jinde,“ zmiňují lidé, kteří se podepsali pod žádost na vyřešení situace.

Zimní stadion nemá strojníky. Zůstanou Strakonice příští sezonu bez ledu?

Ve zprávě, kterou předali na obec, stojí, že žádají odstranění vlaštovčích hnízd a přejí si znemožnění přístupu ptáků do bytového domu čp. 17. Jako důvody k takovému kroku uvádějí znečištění obecního bytového domu, nemožnost zavírat vchodové dveře, protože vlaštovky musí mít přístup ke svým hnízdům, ale také to, že ptáci, kteří létají po celém domě, jsou zmatení.

Dokument od nepokojených obyvatel převzal starosta Mutěnic Roman Šíp, který možnosti dalšího postupu konzultoval na Odboru životním prostředí Jihočeského kraje. „Musíme postupovat podle zákona, proto jsem požádal o vyjádření na kraji. Vlaštovky musíme nechat ještě letošní rok zahnízdit a vyvést mladé. Ale máme možnost požádat o výjimku, která by nám umožnila odstranění hnízd, a to také uděláme. Zda ji dostaneme a za jakých podmínek, se teprve uvidí,“ dodal starosta s tím, že podmínkou může být například vytvoření náhradního biotopu pro hnízdění ptáků v okolí domu. „To by neměl být problém. Pro tuto chvíli dáme do chodby domu zábranu, aby se vlaštovky nedostávaly do horních pater,“ dodal starosta Mutěnic.

Zdroj: Youtube

Zda vlaštovky v domě nechat, nebo ne si podle Karla Makoně z Dobrovolnického ekologického spolku - ochrana ptactva musejí lidé rozhodnout sami. „Když se pod hnízdo dá prkénko, které se jednou za čas seškrábne, není to taková tragédie. Jediné, co potřebují je, aby měly do domu přístup bez omezení, to se dá vyřešit například otevřeným okénkem. Vlaštovek i jiřiček brutálním způsobem ubývá, protože nemají kde hnízdit. Pokud člověk chce, vždy se najde nějaké řešení. Já osobně bych jim doporučoval, aby si je v domě nechali. Už sedláci věděli, že vlaštovky a jiřičky nosí štěstí a že si je májí hýčkat v baráku,“ dodal Karel Makoň.