Strakonicko – Největší šanci má spoj odjíždějící z Horažďovic předměstí do Strakonic v 7.09 hodin.

„Ráno před půl osmou do Strakonic, pak tak hodinu na nákupy a zase zpět,“ tak popisuje pětašedesátiletý Vladimír Hosnedl ze Střelskohoštické Lhoty jednu ze svých častých cest spoji, které koncem března na zkoušku nasadily České dráhy mezi Strakonicemi a Horažďovicemi předměstím.



A právě zmiňovaný ranní spoj do Strakonic má z testovaných čtyř největší naději dostat se do běžného jízdního řádu. To potvrdil Pavel Kosmata z českobudejovického centra osobní přepravy Českých drah. „Denně ho využívalo tak od čtrnácti do sedmnácti lidí,“ doplnil.



Tento ranní vlak podle Vladimíra Hosnedla využívali v hojné míře i školáci či lidé mířící do zaměstnání. „A bylo by jich určitě ještě víc, kdyby to bylo nastálo. Lidem by se vyplatilo vyřídit si slevu a jezdili by ještě častěji,“ naznačil.

Na jihu Čech vlaky nasazené na zkoušku na třech tratích využilo téměř sedm set lidí. Díky jejich zájmu by se některé z nich mohly objevit v pravidelných jízdních řádech od podzimu. Jednání kraje, obcí a Českých drah o těchto vlacích by mělo být ukončeno do června.