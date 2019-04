Strakonice – Avizovaný termín začátku rekonstrukce budovy vlakového nádraží v květnu už neplatí. Pokud tzv. půjde vše dobře, začnou dělníci v červenci. Přitom už v roce 2017 se hovořilo dokonce o podzimu 2018.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Alena Šrámková

Důvody se snažil objasnit Radim Brejcha ze Správy dopravní a železniční cesty Plzeň (SŽDC). „Ze dvou uchazečů v tendru byl jeden vybrán. Do konce května by mělo dojít k podepsání smluv, v polovině června k předání staveniště a v červenci k zahájení prací. Rychleji to vzhledem k papírování nejde.“