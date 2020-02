„Volal mi soused, že se mi zvedá střecha. První co mě napadlo, bylo volat známé pokrývače. Přijeli ve dvou, že se na střechu podívají, ale měl jsem strach, že se jim něco stane. Naštěstí dorazili i hasiči, kteří na střechu vylezli a zase ji narovnali,“ říká šestaosmdesátiletý František Krejčí, který bydlí v ulici Pod Vinicí.

Hasiči střechu zajistili latěmi a hřebíky, ale majitele varovali, že IPA, která byla na střeše, je poškozená a jsou v ní trhliny. Co to znamená, pocítil pan František na vlastní kůži v noci. „Probudil jsem se a zdálo se mi, že mám postel nějakou studenou. Sáhnu o kus vedle a to samé. V noci zapršelo a voda mi protekla až do domu,“ říká senior, který si svůj domek zvaný „Šumperák“ stavěl v mládí vlastníma rukama. Tehdy prý na něj jako zaměstnance společnosti Tesla dostal nevratnou půjčku deset tisíc korun.

V pondělí jsme Františka Krejčího zastihli, jak odjíždí vyřizovat škodu na pojišťovnu. O střechu už se mu postarali pokrývači, kteří za ním přijeli hned v pondělí a díry ve střeše zalepili. „Teď už by mi do domu téct nemělo a pojištěný naštěstí jsem. Ale nikdy se mi s domem nic nestalo, i když je pravda, že to tady u nás Pod Vinicí fouká pěkně,“ dodává. Sousedům v okolí už prý vítr v minulosti také ukázal, co umí.

Starosti v neděli přidělal také sousedovi Františka Krejčího, jejich domy jsou totiž střechami spojené. „Když to začalo brát moji střechu, začala se nadzvedávat i ta sousedova,“ popisuje František Krejčí, co se v neděli v Blatné dělo. Naštěstí byli ještě hasiči na místě a střechu pomohli zajistit. „Majitel nám dal popruhy na auto a my jsme pomocí nich střechu ukotvili,“ opisuje velitel zásahu HZS ze stanice Blatná Jaroslav Pícha. Střecha domu je za ně přitažená k okolnímu plotu.

Podle meteorologů vítr, který se v neděli přes Blatnou přehnal, nedosahoval ani takových hodnot, jako orkán Sabine, který Českou republiku potrápil před čtrnácti dny. Tentokrát na meteostanici v Kocelovicích naměřili nejvyšší náraz v neděli v 15.45 hodin. Vichr se hnal rychlostí 98 km /h. Orkán Sabine má v Kocelovicích nejvyšší metu s číslem 114 km/h. „Vítr sice tentokrát nebyl tak silný, ale trval extrémně dlouho,“ říkají meteorologové s tím, že pořádně foukat začalo už v sobotu večer, vítr si nedal pokoj ani celou neděli a mírnit se začal až v pondělí hodně brzy k ránu, mezi 1 a 2 hodinou.