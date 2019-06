Strakonice - Ve středu 19. června přivítal starosta Břetislav Hrdlička v obřadní síni městského úřadu ve Strakonicích nové občánky města.

„Do dětí nevkládejte svoje touhy a ideály, nechte je dělat to co je baví a co je dobré,“ řekl starosta města Břetislav Hrdlička. Ve dvou skupinách bylo přivítáno 21 nových občánků. Rodiče všech dětí dostali pamětní listinu, drobné dárky a pět tisíc korun, své budoucí čtenáře obdarovala i Šmidingerova knihovna.