Vítali nejmenší občánky do života

Číčenice - V pondělí 16. října proběhlo v zasedací místnosti OÚ Číčenice slavnostní vítání občánků.

Nové občánky přivítal místostarosta obce Daniel Veselý. Po úvodu následovalo krátké vystoupení dětí MŠ Číčenice, které představily své pásmo básniček a písniček sestavené a nacvičené pod vedením ředitelky Jitky Langerové. Děvčátkům se vystoupení moc povedlo a náleží jim pochvala i poděkování. Po svém představení předaly rodičům malé dárečky a na oplátku byly odměněny sladkostí.



Rodiče se podepsali do pamětní knihy a maminkám předal květiny a dárky – polštářek s nápisem „OBČÁNEK ČÍČENIC“. Na účet bylo každému novému občánku poukázáno 500 korun. Přítomná fotografka, Marie Černá, zachytila sváteční okamžiky oslavenců i jejich blízkých. "Rodičům přejeme, aby jim jejich děti byly radostí a aby spolu zažili hodně krásných chvil, na které budou vždy rádi vzpomínat. Dětičkám přejeme všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a bezstarostné dětství. Naše nejmenší spoluobčany co nejsrdečněji vítáme mezi nás a přejeme všem, aby se jim v naší krásné obci Číčenice žilo dobře a spokojeně," řekl místostarosta obce Daniel Veselý.



Mezi občany obce tak byli uvedeni Noreen Kostková, Tereza Kubátová, David Beneš a Adéla Schánělcová.