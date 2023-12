Hodiny strávené v nemocnicích, u specialistů i rehabilitacemi, cvičení Vojtovy metody, operace a naslouchátko, opakované pobyty v lázních i speciální kompenzační pomůcky. To jsou všechno úkony a věci, které se dosud snažila rodina Auských ze Strakonic hradit sama. Vítek, který se narodil 23. prosince 2019, má totiž už od narození zdravotní komplikace spojené s vývojem, sluchem i zrakem. Jeho rodiče už finanční zátěž nezvládají, poslední možností se pro ně stalo založení sbírky.

Vítek Auský ze Strakonic je velký bojovník, s nepřízní osudu se snaží bojovat celá jeho rodina, tatínek Michael, maminka Michaela i bratr Jakub. Foto: archiv rodiny Auských | Foto: Se souhlasem rodiny Auských

Michael (35) a Michaela Auských (40) ze Strakonic před čtyřmi lety den před Štědrým dnem přivedli na svět společného syna. Doma na něj už čekal starší bratr Jakub. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby chlapci od začátku osud neházel klacky pod nohy. Narození Vítka změnilo rodině život od základu, bohužel se očekávané chvíle štěstí a radosti změnily v boj o jeho zdraví a tato situace v podstatě trvá dodnes.

Vítek dle slov maminky Michaely Auské v sobotu oslaví už čtvrté narozeniny. „Narodil se na konci roku 2019 v termínu, ale když jsem šla do nemocnice na kontrolu, měl nějaké špatné ozvy,“ přibližuje s tím, že lékaři ve strakonické porodnici kvůli tomu rozhodli o akutním císařské řezu. „Následně ho okamžitě převáželi do českobudějovické nemocnice na neonatologickou JIP,“ dodává Michaela s tím, že ve zdravotnickém zařízení strávili po porodu asi tři týdny.

Jak pomoci Vítkovi a jeho rodině…

● Sbírka je na webu Donio.cz zveřejněna pod názvem Lepší cesta životem pro Vítečka.

● Dosud přispělo sto dárců a podařila se vybrat necelá polovina cílové částky 150 tisíc korun, kterou by rodina využila na financování nákladných rehabilitací, terapií, logopedie, plavání a speciálních kompenzačních pomůcek, tablet iPad se speciálními aplikacemi.

Postupně odborníci chlapečkovi diagnostikovali řadu zdravotních potíží; asfyxii (dušení následkem nedostatku vzduchu), celkovou sepsi (reakci organismu na infekci), hypotrofii (nízkou porodní hmotnost) a dechovou nedostatečnost. „Hned na začátku měl skutečně hodně zdravotních problémů. Zpětně se zjistilo, že se mu nedařilo už v děloze,“ popisuje maminka dále s tím, že přestože chodila na pravidelné kontroly, v těhotenství se na nic nepřišlo.

I tak všichni věřili, že Vítek bude zdravý. „Ačkoliv musel být v inkubátoru a na sepsi dostával nitrožilně antibiotika, nepovažovali jsme komplikace za tak vážné. Následně lékaři odhalili ale i problém se sluchem,“ dodává Michaela a vysvětluje, že na jedno ucho Víťa neslyší vůbec a na druhém má střední až těžkou ztrátu sluchu.

VIDEO: Studenti strakonického gymnázia pekli perníčky na podporu nemocnice

Za čtyři roky si prožili krušné chvíle a dosud neví, proč je chlapcům stav takový, jaký je. „Aktuálně se chová jako patnáctiměsíční batole, co se týče rozumových schopností. Hrubá motorika je lepší, ale mentálními schopnostmi odpovídá patnáctiměsíčnímu dítěti, respektive se nachází v pásmu těžké mentální retardace. Chodí, pohybuje se sám i v cizím prostoru, ale nemluví. Se sluchem mu přes půl roku pomáhá voperovaný kochleární implantát, přesto je s ním komunikace stále složitá, protože se učí vnímat všechny zvuky od začátku jako miminko. Na každém oku má navíc pět dioptrií,“ naznačuje matka.

Rodině nikdo pořádně nedokáže vysvětlit, proč to tak je. „Stále slyšíme jen nejspíše, asi proto, pravděpodobně. To nám říkají lékaři ke všemu,“ uvádí s tím, že veškeré komplikace spojené s jeho příchodem na svět, mohou mít za důsledek zmiňovaný opožděný psychomotorický vývoj, hluchotu i vadu zraku.

Odhodlali se zkusit sbírku

Letos v září mohl Vítek nastoupit alespoň na pár hodin do speciální školky, jinak je s ním maminka stále doma. „Potřebujeme intenzivně rehabilitovat, pojišťovny však rehabilitaci neplatí, v případě lázních jde pouze o úhradu základní péče. Vesměs jsme se vše snažili platit z vlastních zdrojů, ale jelikož máme i staršího syna, moc nevycházíme,“ naznačuje, proč se odhodlali zkusit požádat o pomoc i veřejnost. „Dlouho jsme přemýšleli, jestli založit sbírku. Vše jsme dosud hradili sami. Na druhou stranu jsme si říkali, že to dlouhodobě nejde zvládat bez cizí pomoci,“ vysvětluje Michaela.

Vybraná suma by podle čtyřicetileté Auské mohla zafinancovat i měsíční pobyt a intenzivní cvičení. „V lázních jsme byli dvakrát na měsíc, dle našich možností, polovinu hradila pojišťovna. Vybrané peníze bychom využili i na rehabilitace v okolí včetně dojíždění, například na cvičení v budějovické Arpidě, na které pojišťovna bohužel nepřispívá,“ podotýká s tím, že jde o tisícovkové položky.

Společná péče o velké miminko

S péčí o Vítka pomáhá jak tatínek Michael tak patnáctiletý bratr Jakub, který končí docházku základní školy. „Nemají sice takovou trpělivost jako já, ale jsou skvělí. Malý je hrozně hodný, je to veselé, spokojené dítě. Není to žádný zlobil, až na ty zdravotní komplikace. Občas má potíže se spaním, vstává brzy, nebo pozdě usíná, ale není to nic, co by se nedalo zvládat. I když je to velký čtyřleťák, je to z našeho pohledu stále miminko,“ míní Michaela Auská.

To byla rychlost. Novou nonstop prodejnu v Radomyšli zaplnili lidé za pár vteřin

Rodina všem anonymním dárcům už předem moc děkuje. „Říkám všem, aby se mi u daru alespoň podepsali. Ti lidé jsou tak úžasní, pomáhají někomu, koho třeba vůbec neznají. A i když nás třeba znají, pomáhají bezelstně bez toho, aby se podepsali. Nepotřebují se zviditelňovat, a přitom mají srdce otevřené a dělají toho tolik. Jsme všem neskonale vděční, díky nim budeme moci na stavu Vítečka dál pracovat a posouvat ho, bez toho, abychom se trápili s běžnými výdaji a napjatým rodinným rozpočtem,“ vzkazuje Michaela Auská.

Jelikož se Víťa narodil v období pandemie covid-19, na všechny zdravotní komplikace se přišlo se zpožděním. Zdravotní péče byla tehdy omezená na nutné minimum, nefungovaly nemocnice a specialisty si rodiče sháněli sami, a tak Víťa dostal brýle v roce a naslouchátko až ve dvou letech.