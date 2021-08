Za úterý 3. a středu 4. srpna přibylo podle Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji 11 případů covid-19. Podle ředitelky KHS Kvetoslavy Kotrbové je počet momentálně aktivních případů celkem 114.

Při návratu do ČR od 31. července 2021 platí, že osoby s ukončeným očkováním, či s prodělaným onemocněním se nemusí testovat, jen vyplní příjezdový formulář. Děti od 6 do 12 let, se musí podrobit testu do 5 dní od návratu a vyplnit také formulář. Mladší mají výjimku z obojího.

Laboratoře ve středu přijaly k PCR vyšetření 896 vzorků a 333 od samoplátců, celkem tedy 1 229 vzorků za 24 hodin. „Ve středu jsme evidovali jedenáct případů, přitom devět z nich mezi mladými lidmi mezi patnácti a čtyřiatřiceti lety. Co se týče aktivních případů, k dnešku máme tři na Strakonicku, po šesti na Jindřichohradecku, Písecku a Českokrumlovsku, osm je na Prachaticku, šestadvacet na Táborsku a Českobudějovicko má devětapadesát případů,“ uvedla Kotrbová.

Dle ředitelky protiepidemického odboru Jitky Luňáčkové je v karanténě 121 obyvatel jižních Čech.

Covid z Chorvatska i Španělska

Týdenní incidence byla v kraji 7,8 případů na sto tisíc obyvatel kraje, celá ČR měla 10,5 případů na sto tisíc obyvatel, z regionů nejvíce Plzeňský kraj 26,6 a Praha 20,4 na sto tisíc obyvatel. Objevují se první případy importů ze zahraničí. „Například v úterý šlo o dva mladé lidi vracející se z dovolené v Chorvatsku,“ sdělila Kvetoslava Kotrbová.

Zájem o očkování bez registrace byl i během víkendu na českobudějovickém Očku poměrně velký. V pátek si pro jednorázovou vakcínu Janssen přišlo 200 zájemců, v sobotu potom dokonce 320 lidí.

Za středu a čtvrtek přibylo v Jihočeském kraji dalších 20 případů. Laboratoře přijaly k PCR vyšetření 887 vzorků a 167 od samoplátců, celkem tedy 1 054 vzorků za 24 hodin. „Z těchto dvaceti případů už šlo o šest importů onemocnění – v pěti případech z Chorvatska a v jednom ze Španělska, ve čtyřech šlo o přenos v rodině a jednou se nám objevuje i hudební klub v Praze. Z dvaceti dnešních případů se patnáct týká mladých lidí ve věku od 15 do 34 let,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.